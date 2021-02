Magyar Falu Program – kéz a kézben a Faberlanddal

Ki tudna jobban szívén viselni egy olyan magyar falvakat érintő pályázatot, amilyen a Magyar Falu Program is, ha nem egy olyan hazai cég, amely maga is szerény körülmények között kezdte pályafutását, s mindazt amit azóta elért, a rendkívüli szakértelem mellett szívből jövő lelkesedésének köszönheti. A Faberland Kft. az elmúlt évek során rengeteg játszótér építésében vett részt egészen a tervezéstől a kivitelezésig, és a sikere éppen ebben keresendő. A megrendelővel karöltve álmodják meg, amit elkészítenek, így tökéletes garanciát tudnak vállalni arra, ami a kezük alól kikerül. A Magyar Falu Program projektjében éppen ezért a kezdetektől fogva sikeresen vesz részt a cég, a tavalyi évben huszonegy településen járultak hozzá prémium minőségű, esztétikus fém játszóeszközeikkel egy szebb világ kialakításához. Kínálatuk az egyes elemektől kezdve – homokozók, hinták, játszóvárak, drótkötélpályák – a komplett játszóterekig terjed, ideértve az azt kiegészítő park berendezéseket is, legyen szó padról, kerítésről vagy akár ivókútról. Kivétel nélkül nyugati színvonalat és minőséget képviselnek, figyelembe véve az egyéni igényeket, helyi sajátosságokat is. A Faberland csoport, amely az óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése területén sok éves tapasztalattal rendelkezik, a Magyar Falu Program keretein belül is kiváló partnere a pályázó falvaknak. Az idei év nagyszerű lehetőségeket nyit meg a pályázatot nyert települések előtt, hogy az ötmillió forintos forrásból felvirágoztassák, valódi paradicsommá tegyék helységüket a jövő generációja, a gyermekek számára.