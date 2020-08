Közepesen fizet a szőlő

Közepes mennyiségű termésre számít az idén Frittmann János, a Kunsági borvidék elnöke. A soltvadkerti borász szerint a szőlő minősége azonban kiváló lehet, feltéve, hogy a következő hetek időjárása ezt elősegíti.

Közel húszezer hektáron kezdték vagy kezdik el a szüretet a Kunsági borvidéken ezekben a napokban. A Bács-Kiskun, Pest, és Jász-Nagykun-Szolnok megyére kiterjedő szőlős ültetvények a hazai termelés valamivel több mint harmadát adják. Soltvadkerten közel 3000 hektáron terem a bornak való alapanyaga.

– Az Irsai Olivér szedésével kezdődött a munka. Kevesebb a termés, mint tavaly, ugyanakkor a helytől és a termelő munkájától függ sok esetben a termés. Ahol megfelelő tápanyagmennyiséget kapott a szőlő, ott száz mázsa feletti a termés, de lehet olyan parcella is, ahol negyven mázsával fizet a szőlő – mondta Frittmann János, a Kunsági borvidék elnöke. Megjegyezte: szerencsés helyzetben van a borvidék, mivel jelentős az illatos bort adó Irsai Olivér- és cserszegifűszeres-ültetvények száma. A hazai értékesítési listán e két bor előkelő helyet foglal el.

A néró szőlőt is már szedik, és a hét végétől már a cserszegit is szüretelik. Ezt követőn szünet várható. Most – a korábbi évekkel ellentétben – szép fokozatosan érnek a gyümölcsök. A cabernet-fajtákkal záródik az idei szüret, amelyeket október közepéig kint kell hagyni a tőkéken, ha igazán jó minőségű borban gondolkodik a borász.

– A mennyiség és az árak együtt játsszák a főszerepet – mondta Frittmann János. Hozzátette, olyan ültetvényeket szabad csak gondozni, amelyek 100–130 mázsás terméshozamra képesek. Jobb évben 130, míg közepes termés esetén a 100 mázsa betakarítása a minimum. Az idén a nagy pincészetek 70–100 forint kilónkénti árban gondolkoznak. Nem kizárt, hogy ezt az árat a felvásárlók meg is haladják. Hogy mi befolyásolhatja az árakat? Például az uniós piacok. Igaz, a hivatalos termésbecslésekre vonatkozó információkat nem verik nagy dobra. Nem kizárt, hogy a külhoni termés is hasonlóan közepes lesz, akárcsak idehaza.

Mint azt a Kunsági borvidék elnöke elmondta, országos szinten alacsony átmenőkészlettel megyünk a szüretnek. A zöldszüret során leszedett mennyiség sem számottevő. A termelők a hazai területek öt százalékán dobálták le a fürtöket. Ott szedték le a szőlőt, ahol a gazdák látták, hogy korábban nagy termés volt, de az idén ennek csak a töredéke várható. Ami igazán nagy probléma: lassan nem lesz, aki leszedje a termést. A fiatalok nem akarnak a mezőgazdasággal foglalkozni.

– Ez neuralgikus kérdése ennek az ágazatnak. Ha hosszú távon akarunk tervezni, akkor olyan ültetvényeket kell fenntartani, hogy ott megérje termelni, azaz érdemes legyen kijárni az ültetvényekre dolgozni. Ha nem lesznek jó árak, akkor a szőlészek kivonulnak a termelésből – mondta.

Frittmann János szerint ehhez jelentős boráremelkedésnek kell bekövetkeznie. Az ágazat ugyanis már nem képes elviselni, hogy Európa egyik legolcsóbb szőlőjét termelje idehaza.