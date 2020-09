Költségkímélőbb lehet az éjszakai szüretelés Kiskőrösön

Kiskőrös Város Szőlészetéért és Borászatáért címet adományozott a városi testület Kunföldi Pálnak. A borász a kiskőrösi szüreti mulatság során vette át az elismerést Domonyi László polgármestertől. A díjazott a Kossuth Pinceszövetkezet igazgatósági elnöke, aki azt mondja, hogy jó szüretre lehet számítani idén.

A Kossuth Pinceszövetkezet vezetőjének, Kunföldi Pálnak ítélte idén a város vezetése a Kiskőrös Város Szőlészetéért és Borászatáért címet. A cég elöljárója a szüreti mulatságon vehette át a díjat.

Mint azt Kunföldi Pál elnök elmondta, a szövetkezetnél kilencven család ötszáz hektáros szőlőtermésének a felvásárlását garantálják minden évben. Tavaly igen alacsony volt a felvásárlási ár, de az idén a borárak alapján 11 millió forintot sikerült visszaosztani a tagságnak. Azaz a haszon egy része visszakerült – mondta a cégvezető. Ez kilónként négy-hat forintos szőlőár-emelkedést jelentett, ezzel könnyebbé vált az idei szüret indítása. A keletkezett haszon egy részét a pincészet fejlesztésére fordítják.

A szőlőtermesztés a jelenlegi borárak esetében nem túl nyereséges. A haszon növelése érdekében előbb-utóbb költségcsökkentést kell bevezetni. Az elnök szerint a következő években át kell állni például a kékfrankos szüretelése esetében – ha abból rozé készül – az éjszakai betakarításra.

A hűvösben a szőlő leve is alacsony hőmérsékletű, mindössze 15 Celsius-fokos. Így pedig a hűtött erjesztésű feldolgozás során jóval kevesebb energiát kell felhasználni. Ha beválik, akkor az összes hűtött erjesztéssel készülő termék esetében érdemes lenne éjjelre áthelyezni a szüreti munka idejét. Igaz, ez esetben át kell szervezni a munkát, de ez nem érint tömegeket, ugyanis a kiskőrösi határban ma már a város kombájnosai szüretelnek főként – mondta Kunföldi Pál.

Becslése szerint legalább két tucat embernek lehet ilyen gépe a településen. Egy kombájn egy-két óra alatt végez annyi területtel, mint 15–18 ember egy nap alatt kézi erővel.

Hogy milyen is az idei év? Jobb termés várható, mint tavaly, a szőlő minősége is sokkal jobb – mondta az elnök. Ez a hosszan elnyúló nyárutónak is köszönhető. Az idén várhatóan 35 ezer mázsányi termés jöhet le a tagság által művelt ültetvényekről, amelyből legalább 24 ezer hektónyi bor készíthető. Tavaly 28 ezer mázsa volt az éves termés.

– Ezt a mennyiséget elkészíteni kihívás, de értékesíteni még nagyobb feladat – fogalmazott az elnök. Mint mondta, örök dilemma, hogy az alapanyag felvásárlási árát milyen borár követi. Ez kiszámíthatatlan. A bor nagyobbik része Csehországban, Szlovákiában, Lengyelországban talál vásárlókra, és kisebb részben idehaza. A boltokban a szövetkezet palackozott boraival is találkozhat a vevő.

Az idén a szüret augusztus 27-én a cserszegi fűszeressel kezdődött – tudtuk meg az elnöktől. Ezt követte a bianca szedése, majd az aletta, a zöld veltelini és a többi ismert növény termésének a betakarítása.

A cserszegi ötven-hetven mázsa terméssel fizetett. Most kilencven forintot adtak kilónként a termésért. A bianca nyolcvan forintot ér, 130 mázsás volt a termés hektáronként Az aletta szintén cserszegi árban ment el, nagyjából 150 mázsás a termés hektáronként. A zöld veltelini 120 mázsa átlagot hoz. Az ezerjó és a generosa száz mázsával fizet, 85–90 forint között mozog a felvásárlási érték. A zweigelt – száz mázsa – és a kékfrankos – 80–100 mázsa lesz – száz forintos árat kóstál.

– A szüreti időszaka úgy egy hónap, ezt kellene széthúzni még jobban, legalább hat hétre, akkor lehetne nyugodtan elvégezni a szükséges munkákat – mondta végül Kunföldi Pál, a Kossuth Pinceszövetkezet igazgatósági elnöke.

Miért vesztes a cserszegi fűszeres?

Kunföldi Pál szerint a cserszegi fűszeres az a szőlő, amelyből kiváló bor készíthető, de az örök vesztes kategóriába tartozik. Hogy miért is? A szőlőt már augusztusban szüretelik, ugyanis még nem alakulnak ki az árak. Ezzel szemben az aletta, amelyet később szednek és ugyancsak az illatos szőlő kategóriába tartozik, szinte ugyanolyan felvásárlási árat ér el. Bár a két szőlőből készült bort össze sem lehet hasonlítani, még sincs az árban különbség. Ráadásul az aletta jóval többet is terem. Hogy hol lenne a cserszegi optimális ára? Úgy 120–130 forint lehetne, ha ezt a piac megadná – véli a szakember. A cserszegi mustja kapós, az olaszok importálják, mert náluk elégnek a melegben a szőlők savai, ízei. Idehaza viszont az alacsony ár miatt, amikor az agrártámogatás lejár, a termelők egy része kivágja a cserszegi-ültetvényeket.