Kitüntetést vehetett át a minisztériumtól Harta

Az utóbbi néhány évben látványos fejlődésnek indult Harta festői szépségű Duna-­partja. Az önkormányzat a település fejlődésének egyik sarokpontját látja a kis hídon át megközelíthető szigetben.

A sziget hatalmas fái, fürdésre, horgászatra is alkalmas vízpartja, és a biztosított szinte már teljes infrastruktúra egyre több idegent, turistát is vonz amellett, hogy jó néhányan állandó lakóhelyül is a szigetet választották a töltésen túli község helyett. A fejlesztés egy több évig húzódó folyamat lezáródása után kezdődhetett, amikor is végre a község tulajdonába került telekvásárlással, kisajátítással többek között a szigetre vezető út, az ott lévő söröző és még néhány hektár a területből.

A fejlesztések java a helyi sajátosságokra épülő közmunkaprogram keretében készült el,

melyben harminchárman dolgoznak, közöttük tizenkét közmunkás.

– Felújítottuk a sziget bejáratánál lévő úgynevezett csőszházat, a sörözőnkhöz egy nagy területű fedett terasz épült, mellé készült egy játszótér, most folyik egy nagy térköves parkoló építése. Elkészült egy kandelábersor, készült egy nyári konyha hűtési, főzési lehetőséggel, asztalokat, padokat helyeztünk ki a partra, jelentős vizesblokkbővítés történt, meleg vizes fürdési lehetőséggel, mosdókkal – sorolja Dollenstein László polgármester.

Már van egy kézzelfogható hozadéka a szigeten az elvégzett munkának, ugyanis Harta a helyi sajátosságokra épülő közmunkaprogram megvalósításában nyújtott kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréséül pár hete vette át a

Belügyminisztérium elismerő oklevelét, és vele tízmillió forintot,

melynek már a helye is megvan. Az összeg egy részéből egy árokásó gépet vásárolnak, mely a települési csapadékvíz-elvezetésben nyújt majd segítséget, másik részéből pedig faanyagot, melyből a szigetre bevezető hidat fogják a tavasszal felújítani.

– Közel negyedszázados a hidunk, mely eddig mindössze egyszer esett át komolyabb felújításon, amikor a fa kereszttartókat fémgerendákra cserélték. Mára már láthatóan is annyira tönkrement a híd faburkolata, -pallói, -korlátjai, hogy mindenképpen szükséges a cseréje. Sajnos az idegen céggel történő felújítás költségeit nem tudjuk bevállalni, így „házon belül” fogjuk a munkákat elvégezni. A belügyminisztériumi elismeréshez járó összeg egy részéből megvásároljuk a szükséges faanyagot, mely tavaszra kiszárad, akkor megtörténhet a felületkezelés és a beépítés – mondja, és mutatja is a híd egyes részein, hogy a többrétegű borítás egy-egy részen úgy elkorhadt, hogy vagy tízcenti mély gödrök vannak a felületen.

– Azt csak feltételezni lehet, s csak a felső halszálkás borítás felbontása után fog kiderülni, hogy mennyire rossz az egész hídszerkezet, ezért nem mertük bevállalni, hogy foltokban javítjuk, hanem

tavasszal a teljes híd fel lesz bontva.

Számításaink szerint egy hónapig ott csak gyalogosan lehet majd közlekedni. Emiatt aztán arra a problémára is kell megoldást találnunk, mivel itt állandó lakosok, nyaralótulajdonosok, vállalkozók is vannak, hogyha bármilyen baj történik, mentőnek, tűzoltóknak valahogy be kell jönniük a területre. Ajánlhatnánk mindenkinek, hogy Pataj felől közelítsék meg a szigetet, de arra az út eléggé járhatatlan, ennek senkit sem akarunk kitenni – magyarázza Dollenstein László.

Elmondta, egyeztetnek a vízüggyel, hogy a sziget felső végénél lévő megnyitott kőgátat, ahol befolyik a víz a Kis-Dunába, be fogják ideiglenesen temetni, így biztosítva a szigetre a bejárást a munkák ideje alatt.