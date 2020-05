Kiskőrösön költhetnek a legtöbbet a családok

Mennyiből élnek az emberek idehaza? A kérdésre csak hozzávetőlegesen kaphat információt az érdeklődő a hivatalos adatok alapján.

Kecelen például tavalyelőtt átlagosan havi 58 ezer forint jutott egy hónapban egy családtagra, miközben Kiskőrösön 81 ezer forint ez az összeg. Ezek az adatatok is megtalálhatóak az Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer elektronikus információs rendszerében, melyet nemrég frissítettek. Hogy valójában mennyiből is élnek a családok, senki sem tudja. A fekete- és a szürkegazdaságra csak becslések vannak. Gyakori például, hogy valakit nyolc órában dolgoztatnak és fizetnek ki, de csak négy órai munkára jelentenek be.

Kecel az egy főre jutó nettó elkölthető összeg alapján nem a legszegényebb a Kiskőrösi járásban. Az utolsó előtti a települések között. Az utolsó helyen álló Imrehegyen 685 ezer forintot költhetett el egy személy 2018-ban. A listavezető Kiskőrös, ahol az érték 972 ezer forint. A járási központban a munkanélküliség aránya csekély volt két éve, a fizetések dinamikusan emelkedtek, mivel a jelentős adófizető cégek egy része exportra dolgozik. A forint leértékelése, a megrendelési állomány növekedése és a minimálbéremelés mind nyomták felfelé a béreket.

A kiskőrösi járási egy főre jutó nettó jövedelem 841 ezer forint volt. A kecskeméti hasonló szám éppen 50 százalékkal magasabb ennél. Soltvadkerten 825 ezer forint, Izsákon 847 ezer forint volt az említett összeg, míg Fülöpszálláson 939, és Soltszentimrén 929 ezer forint volt. A soltszentimrei polgármester, Nagy István azt mondja, hogy a településen szinte nincs is munkanélküliség. – Akinek jó szakmája van, és szorgalmas, annak a nagy része ingázik Kiskőrösre és Kecskemétre. A megyeszékhelyen dolgozók elég jó fizetéseket kapnak – mondta a falu vezetője.