Kevesebben keresnek munkát megyénkben

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat hihetetlenül gyorsan, már szeptember végére elkészítette a hazai munkanélküliség alakulásáról szóló adatgyűjteményét az ősz első hónapjáról. Korábban átlagosan négy hetet kellett várni ezekre az adatokra.

A jelentés szerint az országban jelentősen csökkent a munkanélküliek száma. Míg júniusban 376 290, addig szeptemberben már csak 323 408 személyt jegyeztek a munkaügyi kirendeltségek. Igaz, ez még messze van a januári csaknem 250 ezres számtól, de a tendencia biztatónak látszik.

A változások Bács-Kiskun megyében is érezhetőek. Jelenleg 15 780 állástalant tartanak nyilván, ez az év elejéhez képest bő háromezerrel több. A csökkenés annak köszönhető, hogy sokan visszamehettek dolgozni a munkahelyeikre. Ez jellemző volt például a vendéglátóipari szektorban és egyes termelőgyárakban is. Ugyanakkor az is igaz, hogy nem sikerült mindenkinek elhelyezkednie. Akik ebbe a körbe tartoznak, azok egy része azért nem regisztráltatta magát tovább, mert nem kapott anyagi ellátást. A kilépők száma 3843 fő volt.

Van egy olyan csoport, melynek tagjai viszont a szerencsésebbek közé tartoznak, 475 személy ugyanis azért lépett ki a járulékos ellátásból, mert új munkahelyet talált. A megyében a regisztrált munkanélküliek közül 3235-en kaptak munkanélküliségi járulékot. Az álláskeresők támogatása 125 ezer forint körül alakult átlagosan. Akik erre nem jogosultak, azok foglalkoztatást helyettesítő támogatást kapnak. Ennek az összege 22 800 forint.

A Kecskeméti Járásban 4853 állástalant tartanak számon. Ez a legnagyobb területű térség, itt van a legtöbb munkakereső a megyében. A júniusi csúcsértékhez képest mintegy ezer fővel csökkent az elhelyezkedést keresők száma a környéken.