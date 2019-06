Kevesebb meggyet szüretelnek idén

Bács- Kiskunban jó 20 százalékkal teremhet kevesebb meggy az idén, mint egy átlagos jó évben. A felvásárlási ár növekedhet, de ez nem biztos, hogy köszönő viszonyban lesz a bolti árakkal. Pénteken országos meggykonferencia keretében találkoznak az ország termesztői Kecelen.

A Duna- Tisza közén akár 20 százalékkal lehet kevesebb a termés, mint egy átlagos évben. A fagy és a rövid idő alatt lezúduló eső miatt csökkent a meggy termés mennyisége – nyilatkozta a hírportálunknak Juhos Csaba a keceli Fresh Fruit TÉSZ elnöke. Az ország észak-keleti régiójában rosszabb a helyzet, ott ugyanis akár 40 százalékos is lehet a terméskiesés. A probléma most azért is tűnik jelentősnek, mivel tavaly nagy termést hoztak az ültetvények. Bár pontos hivatalos számok még nincsenek, 80 -90 ezer tonna körüli mennyiség termett, az árak emiatt alacsonyak voltak.

Az idén 60 ezer tonnát nem valószínű, hogy eléri ez a szám az elnök szerint. A FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács jelentése szerint tavaly a szüret során a gyümölcsből több ezer tonna a fán maradt, mert az alacsony ár miatt nem volt értelme leszedni. Most az átlagnál kevesebb termés miatt viszont jelentős áremelkedésről adtak ki közleményt. Juhos Csaba, akinek a családja jelentős bogyós ültetvénnyel rendelkezik, azt mondta, hogy igazán nagy baj nem is annyira a meggyel van. A cseresznye az amely nagyon megszenvedte a fagyot és az esőzést. Ebből mutatóban is alig van.

A TÉSZ- boltjában a meggy ára 600 forint kilónként a szüret kezdetén. Hogy ez hogyan változik, attól is függ, hogyan alakul az időjárás a következő napokban. Ha nem esik, akkor a megmaradt meggy szemek szépen beérhetnek. Ez azért is lenne fontos, mert Kecel határában 360 hektáron cseresznyét és meggyet szüretelnek nyaranként. Ennél nagyobb területen, 440 hektáron pedig a családok különböző szilvát termelnek. Egy kiskőrösi termelő korai érésű nagy szemű meggyet szállított nagy tételben a budapesti piacra a héten, ahol 800 forintért vették át kilóját. Mint mondta, nem lenne meglepve, ha a fővárosi boltokban 2000 forint felett értékesítenék a frisspiaci terméket.

A keceli TÉSZ ezekben a napokban már szállítja külföldre a savanykás magas beltartalmi értékű meggyet. Szerbiában a Baltikumban talál vevőre a tertmék. Kecelen jelentős hagyománya van a szilva termesztésének. A németek által nagyon kedvelt gyümölcs szépen mutat eddig. Az eső nem tett benne kárt, július első napjaiban a Rana fajta érik, mely egy része a Baltikumban, Svájcban Csehországban talál piacot. Németországban viszont a Lepotica fajtát keresik, mely később érik.

Meggytermés Magyarországon (év/ tonna)

2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 70414 91845 76792 75591 69757 80000 – 85000

forrás: KSH