Kevesebb lesz a diákmunka, a fiatalok nem válogathatnak

A járványhelyzet negatívan hatott a diákmunka-kínálatra. A cégek lényegesen kevesebb munkaerőt igényelnek. A fiatalok részéről azonban ugyanolyan magas a kereslet, de már nem válogatnak.

Több diákmunka-közvetítő iroda működik a hírös városban. Ezek egyike a Meló-Diák, mely hosszú évek óta segíti a diákokat – koruknak és képzettségüknek – megfelelő munkához jutni, elsősorban a nyári szünetben.

Gyifkó Kovács Anita kirendeltségvezető ­elmondta: a járványhelyzet alatt is végig dolgoztak munkatársaikkal, de a kapcsolattartás az interneten és telefonon keresztül zajlott. A diákok részéről folyamatos volt az érdeklődés, de a vakáció közeledtével mindez látványosan megugrott.

– A diákmunka iránt idén is nagy a kereslet a fiatalok részéről, sajnos azonban a cégek munkaerőigénye drasztikusan lecsökkent, 80–90 százalékkal esett vissza – mondta el a kirendeltségvezető. – Kecskeméten elsősorban az autóipari és autóipari beszállítással foglalkozó cégek kérnek munkaerőt irodánkon keresztül, és ez az egyik olyan ágazat, melyet negatívan érintett a koronavírus-járvány. Jóval kevesebb a munkájuk, sok esetben saját munkavállalóiktól is meg kellett válniuk, így érthető módon kevesebb diákmunkát igényelnek. A másik két ágazat a vendéglátás és a turizmus, ahol szintén érezhető a gazdasági visszaesés, így most e téren is nagyon kevés munkát igényelnek a vállalkozások. Bízunk benne, hogy a vendéglátás is beindul júliustól, és több munkaerőre lesz szükség. Mindezek ellenére pozitívan tekintünk előre, reméljük, a nyár folyamán tovább nő majd a cégek részéről a diákmunka iránti igény – fejezte ki bizakodását Gyifkó Kovács Anita.

A diákok esetében szembetűnő, hogy idén nem válogatnak, szinte bármilyen munkát elvállalnának. A korábbi években határozott igényekkel érkeztek, ragaszkodtak az általuk választott munkákhoz. Az alacsony munkakínálat miatt most nem válogatnak.

– Kevesebb az ajánlat, ennek ellenére is érdemes hozzánk regisztrálni, hiszen ebben a nehéz helyzetben is sok diáknak tudunk munkát biztosítani. Vannak cégek, amelyek ragaszkodnak a korábbi években már megismert diákokhoz, akiket idén is bizalommal fogadnak. Minden új munkára, új partnerhez azonban a regisztráltak közül ajánlunk ki diákokat, így érdemes mielőbb beregisztrálni adatbázisunkba, mely akár otthonról, interneten is megtehető, már nem szükséges a személyes bejelentkezés – részletezte a szakember.

A Meló-Diák ajánlatában jelenleg is többféle munka akad, például gyorséttermekbe, mezőgazdasági cégekhez csomagolónak, üzletekbe, nagyobb áruházakba árufeltöltőnek és pénztárosnak, illetve a hamarosan nyitó moziba. Vannak speciális területek. Ilyen például az informatika, ahová kizárólag informatikus főiskolásokat fogadnak, vagy olyan munkahelyek, ahová pénzügyi, HR-ismeretek vagy magas szintű nyelvtudás szükséges.

A diákmunkabérek idén az egyszerűbb munkák esetében nettó 800–1000 forint körül mozognak, de néhány helyen 1000–1200 forintot is megadnak. A magasabban képzett, speciális igényű munkáknál lehet ezeknél magasabb órabért keresni.

– Mindenkit csak biztatni tudok, hogy jelentkezzen diákmunkára, ha kedve van hozzá, hiszen bármikor jöhetnek újabb és újabb megrendelések a cégek részéről – jegyezte meg végül a kirendeltségvezető.

A Fürge Diák Iskolaszövetkezetnél is rendkívül nagy az érdeklődés a nyári munka iránt a diákok részéről. Idén már a vakáció beköszönte előtt két héttel megugrott a jelentkezések száma. Szolga Judit régióvezető úgy véli, hogy jövő hét végéig tart a jelentkezési dömping. A cégek részéről azonban a Fürge Diák is jelentős visszaesést tapasztal.

– A hazai gazdaság legtöbb területén visszaesés tapasztalható, így Kecskeméten is. Különösen igaz ez a gyártóiparra, ahol 50 százaléknál is nagyobb arányban csökkent az igény a diákmunkára. Az élelmiszeripart kevésbé érintette a járványhelyzet, de a munkaerő-kereslet náluk is valamelyest csökkent. A mezőgazdasággal foglalkozó vállalkozásoknál ugyanannyi a diákmunka, de azokat a posztokat már betöltöttük olyan fiatalokkal, akik korábban is ott dolgoztak. A turizmus és vendéglátás még nem talált magára, a mozinál, a fürdőnél pedig nem lehet tudni, hogy mikor és mennyi diákra lesz igény – részletezte a régióvezető.

A Fürge Diák munkatársai is azt a tapasztalták az elmúlt napokban, hogy a fiatalok idén nem válogatnak, örülnek a lehetőségeknek. A diákmunka órabére átlagban nettó 800–1000 forint körül mozog.

– A velünk kapcsolatban álló diákok egy része egész évben vállal munkát. Számukra ez most nagy előny, mivel számos cég, áruház csak azokat fogadja a nyáron, akik tanév során is dolgoznak náluk. Ilyenek az áruházláncok, a gyorséttermek. Azon diákok, akik csak nyáron szeretnének dolgozni, elsősorban az élelmiszeriparban, gyártóiparban és néhány boltban tudnak elhelyezkedni – tette hozzá Szolga Judit, aki megjegyezte, hogy egyetlen szegmens a szellemi munka területe, ahol a járványhelyzet idején is végig volt munkájuk a fiataloknak, még home office-ban is dolgozhattak.