Kétmilliárd forintos fejlesztést adtak át a bajai Axiálnál

Az alkatrész logisztikai központját bővítette az Axiál Kft. a Pénzügyminisztérium támogatásával. Az új magasraktárban automatizált robotok végzik a logisztikai, rakodási feladatokat a magyar tulajdonban lévő vállalat új raktárépületében. Az eseményen jelen volt Varga Mihály pénzügyminiszter is.

Ezt ne hagyja ki! Utcai harcokat vizionál Gyurcsány 2022-re

A Nagyvállalati Beruházási Támogatási program keretében hajtott végre innovatív fejlesztést az Axiál Kft. bajai telephelyén. Az új, robotizált raktár átadását péntek délután tartották. Az összesen kétmilliárd forintból megvalósult projekthez a kormány több mint egymilliárd forinttal járult hozzá.

Az eseményen jelen volt Varga Mihály pénzügyminiszter, Marczinkó Zoltán helyettes államtitkár, Zsigó Róbert államtitkár, Baja és térsége országgyűlési képviselője, Vedelek Norbert a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat alelnöke, Bányai Gábor országgyűlési képviselő, Hajdú Miklós alpolgármester, Harsányiné Fodor Gyöngyi az Axiál Kft. Ügyvezető tulajdonosa, Harsányi Zsolt az Axiál Kft. tulajdonos ügyvezető igazgatója és Pintér Zsolt az Axiál Kft. ügyvezető igazgatója.

Varga Mihály pénzügyminiszter a negyedik ipari forradalom pozitív hozadékairól, Magyarország javuló versenyképességéről szólt köszöntőjében.

Hangsúlyozta, hogy a Magyar Kormány a válság kezelésben és a gazdaság újraindításában is a vállalatok támogatásának, a beruházások ösztönzésének és a munkahelyek megőrzésének az útját választotta.

– Régóta folyik arról vita, hogy az ipar robotizálása, a digitális technológiák elterjedése a gyártási folyamatokban, logisztikában, a beszerzésben milyen változást eredményez majd a gazdaságban. Ma már jól látszanak a negyedik ipari forradalomnak is nevezett átalakulás pozitív hozadékai. Az ilyen emberi erővel nehezen végezhető folyamatok egyre inkább átkerülnek ebbe a zónába, ezek kiváltása gépekkel folyamatosan történik. Ezek eredményeképpen egy vállalatnak a versenyképességét javító kapacitásbővítései történnek meg – mondta a miniszter, aki hozzátette: azt is láthatjuk, hogy ez nem munkahelyek megszűnését jelenti, hanem olyan munkahelyek jönnek létre, melyek korábban nem voltak.

– Mindazon vállalatok, amelyek akár kormányzati segítséggel, akár anélkül intelligens ipari technológiába fektettek be, Magyarország javuló versenyképességéhez tudnak hozzá járulni.

Azt mondom, hogy javuló, hiszen az ország az elmúlt fél évben, a járvány okozta válság ellenére is több nemzetközi versenyképességi rangsorban is előre lépett. Ugyanakkor az ez évi gazdasági teljesítménye is megérdemel egy-két szót. Aki időt nyer, életet nyer, tartja a mondás, válság idején valóban a vállalkozások fennmaradása, a munkahelyek megtartása, biztosítása volt a tét. Ugyanakkor a vezető akkor jó vezető, ha minden helyzetben képes hosszú távon gondolkodni. Ezt tette a Magyar Kormány is. Ezért volt fontos, hogy a Magyar Kormány a válságkezelésben és a gazdaság újraindításában is a vállalatok támogatásának, a beruházások ösztönzésének és a munkahelyek megőrzésének az útját választotta – fogalmazott Varga Mihály pénzügyminiszter.

Hozzátette: a magyar gazdaság újraindítása gyorsabb, mint ahogy azt vártuk és gyorsabb más Európai Uniós országokénál.

A legutóbbi statisztikák a várakozáson felüli eredményeket mutatnak 17,9 százalékkal növekedett a magyar gazdaság teljesítménye a második negyedévben az egy évvel korábbihoz képest.

Az ország teljesítménye meghaladta a járvány előtti szintet.

Harsányi Zsolt tulajdonos, ügyvezető-igazgató részletesen bemutatta az új robotizált raktárt.

– Az új raktárral még többet szeretnénk szolgáltatni a partnereknek, 15 éve álmodtuk meg ezt az új épületet és most azt éreztük, hogy itt az idő a megvalósulásra. Szerencsére lehetőséget kaptunk a Pénzügyminisztériumtól és elkezdtünk ötletelni.

Nekünk most kell felkészülni arra, hogy a következő 5 illetve 10 év múlva mit fog hozni a piac.

Az egyértelműen elmondható, hogy nem tudtuk volna megtenni ezt az első lépést, ha nem segítettek volna nekünk – mondta Harsányi Zsolt tulajdonos a bemutatója során.

A logisztikai központ összes dolgozójának köszönetet mondtak és Harsányi Zsolt különdíjat adott át azoknak a munkatársaknak akik kiemelkedő teljesítményt nyújtottak a beruházás során. Az új robotizált raktár átadását egy robot is segítette, aki az ollókat és a párnát hozta be a helyszínre.