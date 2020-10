Kellemes meglepetést okozott a gazdáknak a betakarítás

Nem vált be a homokhátsági kukorica- és napraforgó-termesztők nyári becslése. A két növény többet adott, mint azt remélték.

A júniustól októberig tartó száraz időjárás miatt kevés kukorica- és napraforgómagra számítottak a gazdák Bács-Kiskun és Dél-Pest megyében. A betakarításkor azonban a vártnál sokkal jobb hozammal szembesültek.

– A kevés nyár végi csapadék egyenetlenül oszlott el a térségben, ezért termőhelyenként jelentősebb eltérések mutatkoznak a szemtermésben. Összességében azonban kellemes meglepetést okozott a napraforgó, 2,5–3,2 tonna között mozognak a hektáronkénti hozamok. Ugyanez mondható el a kukoricáról is, amelynél gyakori a 8 tonna termés, de hektáronkénti 12 tonnás betakarításról is tudunk. Az ilyen eredmények ritkaságnak számítanak a homokhátsági talajokon – mondta el Pesti Gábor, a nagykőrösi gazdakör elnöke.

Ez idő tájt a gazdák szemszögéből nézve kedvezően alakulnak a gabonapiaci árak is. Nyáron a szerződések kötésekor a kukoricáért átlag 43 ezer forintot kínáltak a felvásárlók, jelenleg 48–49 ezer forintot fizetnek érte tonnánként. A napraforgóból korábban a Bács-Kiskun megyei gazdák is főleg a magas olajsavtartalmú fajtákat részesítették előnyben, mivel annak ára jóval fölötte járt a hagyományos fajtákénak. Idén az utóbbiakkal is elégedettek, ugyanis jelenleg azok felvásárlási ára elérte a 130–135 ezer forintot.

– Sajnos a felvásárlási árak emelkedése jelentős részben a forint és a devizák közötti árfolyamkülönbségekkel magyarázható. Az utóbbi egy évben nagyjából 50 forinttal drágult az euró a forinthoz képest. A vételárat euróban számolják, de forintban kapják a gazdák, így idén a gyengébb forint mutat egy látszólagos árnövekedést. Mindenesetre úgy tűnik, stabil az olajos növények és a kukorica piaca. Az utóbbi növény termesztésének főleg a bővülő hazai ipari feldolgozás révén mutatkoznak távlatai – magyarázta a gazdakör elnöke.

Idén a repce jelentős területet vesztett. Bács-Kiskun megyében 30–32 ezer hektáron termesztették az utóbbi három évben, a KSH adatai szerint. Úgy tűnik, a már több mint egy évtizede tartó folyamatos térfoglalása most visszájára fordul. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága értesülései szerint a repce vetésterülete a megyében 15–20 százalékkal csökkent a múlt évihez képest. Hasonlón visszaszorulóban van Dél-Pest megyében is. Ennek okát magyarázzák a kedvezőtlen időjárással, másrészt emelkedtek a növényvédelmi költségek, kivontak forgalomból hozzá való hatékony vegyszereket, vagyis jelentősen nőtt termesztésének kockázata. Ezért a repcéből kiábrándult gazdák inkább őszi kalászosokat vagy tavaszi kapás kultúrát vetnek helyette. A térségben a napraforgó zömét napjainkra betakarították, jelenleg a kukorica aratásánál tartanak, és vetik a kalászosokat. Az utóbbiak számára kellő időben érkezett a csapadékos időjárás.

Pesti Gábor szerint a már földben lévő repcemagtól sem lehet sok eredményre számítani. Augusztus, szeptember lényegében csapadék nélkül múlt el. A gazdálkodók többsége sikeresen elkészítette a magágyat, azonban a szárazság miatt foltosan kelt a repce, helyenként csak 30–40 százalékos az eredés. Ez idő tájt kinek-kinek döntenie kell, hogy meghagyja vagy feltárcsáztatja az állományt és mást vet a helyébe.