Jól halad a Paks II. projekt, újabb építési engedélyeket kaptak meg

Karanténban volt, de a koronavírust nem kapta el, ezért is tervezi beoltatni magát Süli János, a paksi atomerőmű bővítéséért felelős miniszter, aki interjút adott a Tolnai Népújságnak. Elmondta, hogy jó ütemben halad a Paks II. projekt, újabb építési engedélyeket kaptak meg. S azt is elárulta, hogy minisztériuma a Tolna megyei városba teszi át székhelyét.

– Hogy van? Úgy tudom, karanténban volt. Átesett a koronavírus-fertőzésen?

– Köszönöm, jól vagyok, szerencsére nem kaptam el a vírust – válaszolta Süli János, a paksi atomerőmű bővítéséért felelős miniszter. – Valóban voltam néhány napig karanténban november közepén, mert a titkárnőm megfertőződött. Egy napon végeztettünk tesztet a kollégáinkkal, az övé pozitív lett. Mi is karanténba kerültünk, majd 48 órás különbséggel újabb teszteket végeztek rajtunk, s miután mindkettő negatív lett, pár nap otthoni munkavégzés után dolgozhattunk tovább a megszokott rendben. Hetente egyszer-kétszer teszteltetünk.

– A titkárnője jól van már?

– Igen, de azért volt néhány nap, amikor megviselte a betegség, fájt a feje, az ízületei.

– Az ön családját érintette a fertőzés?

– A lányom és a vőm is átesett rajta. A lányomnak csak a szaglása és az ízérzékelése ment el, azonkívül semmi baja nem volt, a vőmet kicsit jobban megviselte, de otthon átvészelte.

– Beoltatja magát?

– Természetesen. Ahhoz, hogy elérjük Magyarországon a nyájimmunitást, be kell oltani a lakosság hatvan százalékát. Bízom benne, hogy a többség hozzám hasonlóan gondolkodik.

– Nem is okozott fennakadásokat, csúszásokat a járvány a Paks II. Zrt.-nél és az orosz partnernél, a Roszatomnál sem?

– Az irodai munka zömét a tervek egyeztetése teszi ki, s azokat lehet otthonról végezni, átálltunk időben a biztonságos home office-ra. Az orosz szakemberek ki- és beutazását nehezítette eleinte a pandémia, de ennek kezelésébe is belerázódtunk. Folyamatos és jó az együttműködés a Belügyminisztériummal. Az építési munkák a szabadban zajlanak, ott könnyebb alkalmazkodni, kisebb a kockázat is.

– A napokban a korróziógátló üzem kapta meg az építési enge­délyt. Ennek mi lesz a szerepe?

– A létesítmények építésénél használatos acélszerkezeteket rozsdamentessé kell tenni, hogy hosszú ideig, akár több száz évig képesek legyenek betölteni a szerepüket. A nagy méretű szerkezeteket helyben gyártják majd, és a korrózióvédelem kialakításához nagy csarnok szükséges, hogy az időjárástól függetlenül végezhessük a munkát. Azért készül ennyi épület a területen, mert így nem kell a közúton szállítani extra magasságú és szélességű szerkezeteket.

– Azt hallottam, hogy lesz egy épület az ön minisztériuma számára Pakson. Hol és miért?

– Valóban lesz, de nem egy új épület készül, hanem egy meglévő, az Erzsébet Szálló szomszédságában álló épületben, a korábbi Poligonban alakítjuk ki. Így nem kell majd hetente három-négy napot Buda­pesten tölteni, gördülékenyebben végezhetjük a beruházásnak helyet adó városban a munkát, s csak egy-két napot töltünk a fővárosban, a mostani időbeosztásunkat megfordítva. Nem kell nagy épületre gondolni, a miniszternek és a két államtitkárnak lesz hely benne tárgyalásra, vendégek fogadására alkalmas terekkel. A miénk lesz hosszú idő után ismét az első vidéki minisztérium, aminek a levelezési címe is paksi lesz.

– A paksi ipari parkban milyen létesítmény épül?

– Ott egy irodaház és egy műszaki szálloda épül az egy-két napos egyeztetésre ide érkező vendégeknek. Januárban kezdik el. Aki most a 6-os főút mellett autózik, láthatja, hogy egyre több területet alakítanak ki. Az erőművel szemben épül például egy 4500 fős konténer lakótábor, ahonnan alul- vagy felüljárón gyalog be tudnak menni az emberek a munkaterületre. A táborban lesz majd számukra többek között sportpálya, büfé, étkező is. Ehhez mi a területet biztosítjuk közművel.

– Mikorra lesz ez kész?

– Az új blokkok építésének megkezdésére ez rendelkezésre fog állni. A terület-előkészítési munkákat pedig már jövőre elkezdjük. Nyolcmillió köbméter földet kell kitermelni, megépíteni 2570 méter résfalat, kitermelni a földet a munkagödörből, majd annak az alján négyzetméterről négyzetméterre betonnal megerősíteni a talajt. A robusztus kettős­kupola-szerkezet egy méter húsz centi vastag betonfal lesz, benne 56 milliméteres betonvashálózattal, vagyis komoly súlya lesz. Ez indokolja a talaj megerősítésének szükségességét. Egyébként az alaplemez a világon mindenütt más, mert a talajtani adottságokhoz kell igazítani, de amint ez elkészül, onnantól már majdhogynem ugyanazt a felépítményt készítik el rá az oroszok. Persze ebben is mindig van némi eltérés, hiszen a világon sok helyütt épít atomerőműveket a Roszatom, és a tapasztalatait folyamatosan átülteti a soron következő munkáiba, amiként a biztonsági kultúra is fejlődik. A Novovoronyezsben szerzett tapasztalatot beépítették a szentpéterváriba, az ott szerzettet a fehéroroszországiba, az ottanit meg a bangladesibe, és így tovább.

– Belaruszban történt nemrég egy esemény a próbaterhelés során. Milyen jelentősége van annak?

– A sokszorosára fújták fel a jelentőségét a nukleáris energiatermelés ellenzői, akik mellőzték az objektivitást. Azt írták, hogy robbanás történt az erőműben, miközben csak egy olasz mérőtranszformátor hibásodott meg. Egy atomerőmű szigorú szabályozásokkal működik, ahol a hibákat azonnal kiszűrik. A próbaüzemnek pontosan ez a feladata, hogy az esetleges hibákat feltárja. Kereskedelmi üzemre természetesen ezek elhárítása után kerül sor.

– December elején Orbán Viktorral és önnel is egyeztetett Alekszej Lihacsov, a Roszatom vezérigazgatója Budapesten. Miért volt fontos ez a személyes találkozó?

– Fontos évente egyszer tartani egy legfelső szintű személyes találkozót, amelyen megerősítjük egymást a közös projekt véghezvitelében. Eltökélt mindkét fél továbbra is, a 2017-ben zárult brüsszeli vizsgálatok által okozott 16 hónapos kényszerpihenő ellenére is. Értékeltük a Paks II. projekt előrehaladását, és egyetértettünk abban, hogy az ütemterv szerint haladunk. Az elmúlt egy évben számos fontos lépés történt a két új blokk előkészítésében, júniusban benyújtottuk a nukleáris létesítési engedély iránti kérelmet az Országos Atomenergia Hivatalhoz (OAH), illetve novemberben megszereztük a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal villamos létesítési engedélyét. A felvonulási terület számos építménye megkapta az OAH építési engedélyét, és elkezdődtek az Erőmű-beruházási Központ kivitelezési munkálatai is. Lihacsov úr egyébként mindig azt mondja rólunk, paksiakról, hogy sokat kérdezünk, amiből látja, tudja, hogy sokat is követelünk. Így biztos benne, hogy a most épülő 5-6. blokk is a világ legjobbjai között lesz, hasonlóan az első négyhez, melyek közül hármat is a legjobb huszonöt közé sorol a szakma. Ez a Roszatomnak fontos imázsépítés, referencia szempontjából is. Arról is megegyeztünk, hogy tágítjuk az együttműködés körét a közös oktatás és kutatás területén. Magyarország az atomenergetikában nemcsak megrendelő szeretne lenni, hanem az orosz fél együttműködő partnere.

– Tudna erre esetleg példákat mondani?

– Most az első négy blokkon új típusú, gazdaságosabb üzemanyagot helyeznek be, amelynek hatékonyságát elemezzük. Együtt gondolkodunk az üzemanyag-kutatás területén, és abban is, hogy létesíthetnénk egy üzemanyag-összeszerelő üzemet Európában. Ezzel együtt jelenhetnénk meg a világpiacon. Együttműködhetünk a gyakorlati képzés területén is. Nekünk rendelkezésünkre áll a hosszú évek felhalmozott tapasztalata és tudása mellett a KGYK, a Karbantartó Gyakorló Központ szimulátora, ami sok helyütt nincs. Néhány éve voltak már itt viet­námiak, s ezt szeretnénk kiterjeszteni más országokra is, ahol atomerőmű épül.

– Jutott/jut ideje azért majd egy kis pihenésre? Miben volt más az idei karácsony és miben lesz más a szilveszter?

– Idén csak szűk családi körben ünnepeltünk, a távolabbi rokonok látogatása elmaradt. Mint ahogy a nagy, közös szilveszterezés is. Az utóbbi években Erdélybe, a Hargita tövébe jártunk egy 40-50 tagú baráti társasággal. Szeptemberben lemondtuk a foglalást. A barátaink között is van fertőzött. Azt tanácsolom mindenkinek, hogy a saját és a családja érdekében is vigyázzon magára. Olyan ez a pandémia, mint egy háború, amiben nem látjuk az ellenséget, s nem tudhatjuk, mikor, ki és honnan lő ránk. Aztán egyszer csak azt vesszük észre, hogy valaki megsebesült, s jó esetben felépül, de az is lehet, hogy belehal. Az egészségünk a legfontosabb, vigyázzunk rá! S hadd mondjak köszönetet ezúton is az egészségügyben dolgozóknak, akik megfeszített munkát végeznek és jól helytállnak Magyarországért!