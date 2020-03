Jó borokat kóstoltak Kiskőrösön

Kiskőrösön megrendezték a nemzetközi kadarka borversenyt. Összesen 89 személy regisztrált a megméretésen, akik többsége vidékről jött, és követve a szabályokat, ezúttal kerülte üdvözléskor a szokásos kézfogást.

Kadarkatermesztésből nem lehet megélni, ugyanakkor a vörösbort nem kedvelő fehérborosok is szívesen fogyasztják az egykor nagy népszerűségnek örvendő kadarkát. Régen a vörösbor szinonimája volt ez a borfajta, ma már inkább a különleges ízek kedvelői keresik. Pénteken huszonötödik alkalommal rendezték meg a Kadarka Nemzetközi Borversenyt Kiskőrösön, az István Borházban. Míg éveken át borászokkal, zsűritagokkal, borkedvelő vendégekkel együtt két-háromszáz ember is megfordult a versenyen, addig most összesen 89 személy regisztrált mindössze.

A minták száma azonban nagyon sok, 112 volt, melyet négy bizottság és egy csúcszsűri minősített. A borok Bulgáriából, Szerbiából és hét hazai – Kunsági, Hajós–Bajai, Csongrádi, Egri, Etyek–Budai, Tolnai, Villányi – borvidékről érkeztek. A megnyitó előtti kávézás során a baráti társaságok témája volt a világjárvány, amely a borszektort is érinti. Pontosabban annak az értékesítési részét. Az egyik cégvezető elmondta, hogy március elejétől már jelentősen csökkentek az éttermi megrendelések, jelenleg pedig ezek leálltak. Ez pedig a borfogyást lassítja, mely később a szőlőárakra lehet kihatással. A borversenyt Frittmann János, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának (HNT) alelnöke köszöntötte, aki arra hívta fel a figyelmet, hogy nagyon jelentős munka megszervezni egy ilyen nagyszabású borversenyt. Ha ez a huszonötödik alkalommal történik, azt jelenti, hogy a hazai versenyek közt fontos a szerepe.

A köszöntők után négy bizottság és egy csúcszsűri minősítette a mintákat. Lapzártánkkor még nem volt végeredmény. A verseny során a csúcszsűri elnöke, Frittmann János elmondta: a legszebb kadarkák a 2017–18-as évjáratból származnak. De előfordult tavalyi évjáratból is olyan, amelyre nagyon büszke lehet a termelője. A gasztronómiában bőven megállja nagyon sok versenybor a helyét, hangsúlyozta a zsűrielnök. Aki nem ismeri a kadarkát és kíváncsiságát kielégítve vásárol egy üveggel, annak az ital fűszerességét kell keresnie. Világosabb, mint a merlot vagy a cabernet vagy a kékfrankos. Kevesebb a csersav benne, mint a vörösborokban. Ezért mondják, hogy a kadarka a fehérborosok vörösbora. Aki nem kedveli a nagy vörösöket, annak ez lehet a kedvenc vörösbora. A kadarka nagyon jó pörköltekhez, illetve önmagában is kellemesen lehet fogyasztani. Az alkoholtartalma 12–12,5-ös szinten van, míg a merlot-k vagy a cabernetek 13 foknál kerülnek a palackokba. Sajnos idehaza nagyon kis területről szüretelik a kadarkát, választékbővítés miatt nevelik a szőlőt, mondta a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának az alelnöke.