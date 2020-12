Jelentős támogatást kap Kiskunhalas a fürdőfejlesztésre

Újabb ötszázmillió forint kormányzati támogatás érkezik a kiskunhalasi Csipke Gyógyfürdő Projekt előkészítésére. Ezt Bányai Gábor országgyűlési képviselő és Fülöp Róbert polgármester jelentették be közös online sajtótájékoztatójukon, amelybe bekapcsolódott Könnyid László, a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgató-helyettese is. A tájékoztatón elhangzott az is, hogy várhatóan legkésőbb 2021 őszén megkezdődhet a mintegy 22 milliárd forintba kerülő gyógy- és élményfürdő-komplexum építése.

Újabb ötszázmillió forint kormányzati támogatás érkezik a kiskunhalasi Csipke Gyógyfürdő Projekt előkészítésére. Ezt Bányai Gábor országgyűlési képviselő és Fülöp Róbert polgármester jelentették be közös online sajtótájékoztatójukon, amelybe bekapcsolódott Könnyid László, a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgató-helyettese is. A tájékoztatón elhangzott az is, hogy várhatóan legkésőbb 2021 őszén megkezdődhet a mintegy 22 milliárd forintba kerülő gyógy- és élményfürdő-komplexum építése.

Az önkormányzat a megítélt újabb 500 millió forintot a tervezett fürdőfejlesztés kiviteli terveinek elkészítésére, a szükséges hatósági engedélyek beszerzésére, valamint a közbeszerzési eljárás lefolytatására költheti. – Kiskunhalason 1958-ban épült meg a fürdő, amit 1991-ben korszerűsítettek, mára azonban a fürdőépület vasszerkezete olyan szinten korrodálódott, hogy nagyon jókor jön az a történelmi fejlesztés, amely előtt a halasi fürdő áll – mondta Fülöp Róbert polgármester, aki emlékeztetett arra, hogy 2014 óta dolgoznak a város talán legnagyobb turisztikai beruházásának megvalósításán. Bányai Gábor országgyűlési képviselő kitért arra, hogy a mintegy 22 milliárd forintból megvalósítani tervezett gyógyfürdő-beruházás várhatóan legkésőbb jövő év őszén el fog kezdődni, ami nem csupán a halasiak, hanem a régióban élők és a remélt külföldi vendégek számára is igazi élményt és kikapcsolódást fog nyújtani.

A kiskunhalasi Csipke Gyógy- és Élményfürdő fejlesztése részeként egy wellness-, egy gyógyászati és egy uszodarészleget is kialakítanak. Könnyid László, a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgató-helyettese kiemelte, hogy az ügynökség odaáll minden olyan kezdeményezés mellé, mint a kiskunhalasi beruházás, ami a helyben élők életminőségét tudja majd javítani, és egyben az egészségturizmusban is komoly fejlődést jelent. – A kormány támogatja és forrást nyújt a halasi Csipke Gyógyfürdő Projekt előkészítéséhez. Külön öröm, hogy ezekben a nehéz időkben is egy olyan fejlesztést tudunk elindítani a polgármester és a térség parlamenti képviselőjének segítségével, amely nagyságrendekkel előkelőbb helyre pozicionálhatja az egészségturizmus térképén Kiskunhalast és környékét – mutatott rá a szakember. Hozzátette: a vidéki Magyarországon a turizmus motorjai a fürdők, hiszen számos településen a fürdők mellett létesültek az első szálláshelyek, megépültek a szállodák, létrejött Magyarországon a gyógyszállodai modell, rengeteg magán­szálláshellyel, ami a hazai turizmusban számtalan magyar család megélhetését biztosítja. Kifejtette, hogy a komplex gyógyászati szolgáltatásokkal pedig képes a hazai fürdőágazat nemcsak a belföldi vendégek igényeit kiszolgálni, hanem külföldi vendégeket is megszólítani. Ez látható a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központban nyilvántartott kiskunhalasi turisztikai statisztikai ada­tokon is. A magánszálláshelyek fejlesztése terén, amit nyáron indított el a kormány, több mint 14 ezer szolgáltató több mint 42 milliárd forint forráshoz jutott, amelyből megújulhatnak történelmi léptékben a magánszállások. A számok alapján ezzel a lehetőséggel éltek Kiskunhalason is, ahol összesen 27 szálláshely található, jelenleg egy szálloda, három panzió és 23 magán- és egyéb szállás. A nyári időszakban 12 szálláshely összesen több mint harmincmillió forint támogatásban részesült, ez jól mutatja, hogy a városban is zajlik a magánszállások fejlesztése – világított rá a vezérigazgató-helyettes.