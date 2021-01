Jelentős fejlesztések várhatók idén a félegyházi iskolában

Fennállásának 150 éves évfordulóját ünnepli idén a félegyházi Petőfi Gépészeti Szakközépiskola, mai nevén Kiskunfélegyházi Szent Benedek PG Két Tanítási Nyelvű Technikum és Kollégium. A jubileumi évfordulóra nagyszabású találkozóval, iskolatörténeti kötettel és még számos meglepetéssel készülnek, melyekről Rokolya Csaba igazgatóval beszélgettünk.

A 150 éves évforduló méltó megünneplésére készül a Kiskunfélegyházi Szent Benedek PG Két Tanítási Nyelvű Technikum és Kollégium. A jeles eseményt több kezdeményezéssel is szeretné megünnepelni az iskola – tudtuk meg Rokolya Csabától, az iskola igazgatójától, aki maga is PG-s öregdiák.

Elmondta, elindítottak egy jubileumi honlapot és egy közösségi oldalt PG. 150. évforduló címen, ahol többek között az iskola híres öregdiákjainak visszaemlékezéseit nézhetik meg az érdeklődők. Így a város polgármestere, Csányi József, a rendőrkapitány Timafalvi László, vagy a közismert muzsikus, Csík János gondolatait is meghallgathatják. De közzétették a diákok által jól ismert gépészindulót, vagy érdekes tárgyi relikviákat is.

A szerkesztők szeretnék folyamatosan új tartalmakkal megtölteni az oldalt, ezért várják az öregdiákok visszaemlékezéseit is. Emellett egy jubileumi könyv kiadásán is dolgoznak a középiskola tanárai. A kötetben az elmúlt 150 év valamennyi iskolatípusát bemutatják, hiszen 1871-től Tanítóképző, 1949-től Testnevelési Gimnázium, 1954-től Petőfi Sándor Gimnázium, 1972-től Petőfi Sándor Gépészeti és Informatikai Szakképző Iskola és Kollégium, 2013-tól pedig a jelenlegi Szent Benedek PG működik az épületben. Külön fejezetet kap a könyvben az iskola egykori híres arborétuma, a Tulit Péter Nemzetközi Tornász Emlékverseny és az új tornacsarnok építése, valamint Mezősi Károly, az iskola ikonikus igazgatója. Régi kollégák és öregdiákok is írnak a könyvbe – sorolta Rokolya Csaba, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy ha a járványhelyzet engedi, május 29-én nagyszabású jubileumi találkozót tartanak, melyre várnak minden egykori PG-s diákot.

Százötvenmillió forintos támogatás a százötven éves intézménynek

A PG számára kiemelten fontos, hogy a 21. század elvárásainak megfelelő eszközökön oktassa a jövő szakembereit, ezért folyamatosan fejleszti infrastruktúráját – hangsúlyozta az igazgató. Örömmel számolt be arról, hogy az iskola által az Innovációs és Technológiai Minisztériumhoz benyújtott támogatási igényeket a minisztérium támogatásra érdemesnek ítélte meg. Az iskola fenntartójának, a Pannonhalmi Főapátságnak és az Innovációs és Technológiai Minisztériumnak köszönhetően több mint 150 millió forint értékű fejlesztés valósul meg a Kiskunfélegyházi Szent Benedek PG Két Tanítási Nyelvű Technikum és Kollégiumban.

Még idén teljes körűen megújul az iskola tanműhelyében található vegyesforgácsoló-műhely. A projekt keretében 14 esztergagépet, négy marógépet és egy függőleges síkköszörűgépet vásárolnak. A támogatásból egy multiszenzoros CNC koordináta mérőgépet is beszereznek. Ugyanakkor a pályázatnak köszönhetően két informatikatermet is korszerűsítenek, melyekbe több mint harminc új számítógép kerül. A hét nyelvi tanteremben pedig 166 új táblagép segíti majd a diákok tanulását. Mindezekkel párhuzamosan négy tanteremben a bútorokat is kicserélik – részletezte a fejlesztéseket Rokolya Csaba igazgató.