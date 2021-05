Jelentős drágulás figyelhető meg az építőanyag-piacon megyénkben is

Folyamatosan emelkedik 2016 óta a lakásépítések száma Magyarországon. 2020-ban az egy évvel korábbihoz képest 34 százalékkal több, 28,2 ezer új lakás épült az országban. Bács-Kiskunban 1332 lakást adtak át tavaly, 66 százalékkal többet, mint tavalyelőtt. Az árak viszont idén alaposan meglódultak.

Ezt ne hagyja ki! Itt van a történelemérettségi megoldókulcsa!

„A fém és a műanyag építőanyagok drasztikus, 25 százalékos drágulása várható már a tavasszal, az alapanyagokért 30–40 százalékkal is többet fizethetnek a gyártók. Az árakat a globális alapanyaghiány korbácsolja fel” – írta a közelmúltban a Világgazdaság. Vajon beigazolódtak-e a várakozások? A cikkben szereplő megállapítás sajnos megállja a helyét. Az árak jelentős elmozdulása leginkább a világpiaci változásoknak köszönhetők – nyilatkozta megkeresésünkre Molnár Ferenc kecskeméti építőipari kereskedő. A Molnár Fatelep tulajdonosa a napokban folytatott egyeztetéseket jól ismert építőipari cégek területi képviselőivel. A beszélgetésre meghívta hírportálunk munkatársát is.

A kecskeméti üzletember hivatkozott a Világgazdaság április 27-i cikkére, amelyben Kárpáti József, az ÉVOSZ – Makész szakmai elnöke is a drágulásról nyilatkozott. Ő megemlítette, hogy például a készházak építéséhez szükséges hőkezelt minőségi import faanyag 60 százalékkal drágult, emellett a betonvas is hasonló arányban kerül többe. A csavar- és bádogos termékekért is jóval többet kell fizetnie a vevőknek. Molnár Ferenc elmondta, hogy egy vevője januárban 300 ezer forintért vásárolt házszigeteléshez szükséges termékeket, ez a csomag ma már 100–150 ezer forinttal kerül többe. A polisztirol ára legalább 50 százalékkal ment fel.

Hogy miért?

Olyannyira megdrágultak a kőolajtermékek a világon, hogy például az osztrák kamara megkongatta a vészharangot, miszerint a drágulás kiszippantja az építőipari cégekből a tervezett árrést, így Ausztriában csődhullám fenyeget. Ott a folyamatos vis major áremelés már lassan elfogadottá válik.

Az egyik ismert cég képviselője is alátámasztotta a véleményt. Mint mondta, korábban egy-két hétre szállítottak polisztirolt, most ez hat-nyolc hétre tolódott ki. Olyan is előfordult a kecskeméti családi vállalkozás életében, hogy Molnár Ferenc megállapodott az egyik partnerrel egy bizonyos beszerzési árban, majd egy órával később már hét százalékkal magasabb árat jelzett vissza a cég területi képviselője.

Olyan cserépgyártó is elküldte képviselőjét a konzultációra, amely idén 25 százalékot emelt, noha az infláció nem éri el a KSH szerint a négy százalékot. Korábban a cserépgyártók egy éveben egyszer emeltek, most lehet, hogy ez többször is előfordul. Az utóbbi hetekben hallható, hogy vannak olyan cégek, mesterek, akik például az otthonfelújítási támogatást látva jelentősen megemelték a vállalási áraikat.

Elhangzott a beszélgetésen, hogy Kecskemét egyik kertvárosi övezetében lévő társasházi tömbben egy nagyobb magánlakásnál, nyílászárók cseréjére hívott ki egy szakembert a tulajdonos. Az illető fel sem mérte a munkát, csak rávágta, hogy hárommillió forintért vállalja. Egy másik cég ennek kevesebb, mint a feléért elvégezte a munkát. Budapesten egy családi ház udvarában 300 négyzetméternyi díszkő burkolására kértek árajánlatot. A munkabér hatmillió forint lett volna – mesélte az egyik építőipari cég területi képviselője.

Molnár Ferenc hangsúlyozta, hogy a jelenlegi helyzetben a legtöbb anyag árát egyhetes intervallumban ajánlják, mivel a piaci árak és a szállítási határidők szintén változnak. Hogy hol az árplafon? Nem tudni. Talán jövőre várható némi árcsökkenés, de ez függ a világpiaci tendenciáktól, ahol Kína és az Egyesült Államok hatalmas vásárlópotenciálja befolyásolja az árakat – hangzott el a beszélgetésen.