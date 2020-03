Jelentős a visszaesés a vendéglátásban

Az idegenforgalmi szektort terítette le leggyorsabban a koronavírus terjedése világszerte. Bács-Kiskunban az elmúlt néhány nap alatt jelentősen csökkent a vendégforgalom.

A jelenlegi válság különbözik a legutóbbitól. Annak idején ugyanis a pénzügyi világkrízis ellenére ugyan csökkent a vendégforgalom, de nem olyan mértékben, mint most. Ez volt több vendéglátócég vezetőjének a véleménye, akiket felkerestünk. Ráadásul az embereknek most van pénze, amit el is költenének, de félnek a járványtól – jogosan. Kecskeméten a Granada Hotel honlapjára kiírták, hogy vasárnap délben ideiglenesen bezárták a szállodát.

Hogy mikor nyílik újra, nem tudni. Egy másik kecskeméti szálloda menedzsere lapunknak elmondta, hogy két hete egyik napról a másikra, júliusig bezárólag visszamondták a rendezvényeket a megrendelők. Persze vannak olyanok, amelyeket őszre áttettek. A vendégek száma drasztikusan lecsökkent, mivel a jelenlegi helyzet vis major állapot, ezért nincs bánatpénz sem. A szállodákban elsősorban most a kármentésre fókuszálnak, így a beszállítói szerződéseket is újratárgyalják. Az üzleti turizmus, amely jellemezte Kecskemétet, szinte nullára esett vissza, a szállodáknál munkaerő-megtartó intézkedéseket hoznak.

A bajai Duna Wellness Hotel igazgatója, Halmosi Zoltán azt mondja, hogy a korábbi foglalások nagy részét visszamondták a vendégek. Abban bízik, hogy az e-maileket olvasva a vendégek majd visszatérnek. Tíz levélből nyolcban jelezték, hogy más időpontban jönnének. Átütemezést javasoltak nekik. Hogy ma mit lehet tenni? A két nagy kiadás a munkaerő- és az energiaköltségek. Az épület egyes részeiben a fűtést lezárták, ételkiszállítást terveznek, hogy a konyhának folyamatosan legyen munkája. Még a vírusválság előtt kilenc háromcsillagos szoba négycsillagossá történő átalakítását kezdték meg. Mivel délután három órától nem működik az étterem, és a munkaórák száma nem lesz meg, több munkatárs esetében a cégvezető javasolta, hogy aki hajlandó, az vegyen részt a felújítási munkában. Halmosi Zoltán hangsúlyozta: meg akarja őrizni a munkatársait, mert egy jó csapat dolgozik náluk, reméli, hogy a kormány támogatást ad ehhez valamilyen formában.

Hodován László, a Kígyósi Csárda tulajdonosa azt mondja, hogy felére csökkent náluk az étkezők száma. Betartják a kormányintézkedéseket, de nem érti, hogy 15 órakor miért kell bezárni az éttermi szolgáltatást. A vírus 15 óra előtt éppúgy fertőz, mint 15 óra után. Náluk az a szokás, hogy 13 óra után érkezik az ebédelő tömeg, délután háromkor még sokan rendelnek fogásokat. Ráadásul mivel panziót is üzemeltet, így vacsorázniuk is kellene a vendégeknek. Azt mondja, hogy akit 15 óra után helyben nem tud kiszolgálni a rendelet miatt, annak felajánlja, hogy a rendelt ételeket elcsomagolják, hogy azt máshol elfogyaszthassák. A cégénél harminc ember dolgozik, senkit sem akar elküldeni, hiszen tudja, hogy milyen anyagi helyzetben vannak az alkalmazottak családjai. A tervek szerint nyitva tartanak, ameddig csak lehet. Az azonban gond, hogy a járvánnyal kapcsolatos intézkedések nap mint nap átírják azokat a terveket, amelyeket a cég biztonságos üzletmenete miatt hoznak.

Az Akasztói Horgászpark és Halascsárda alapítója, Szabó József azt mondja, hogy a remény hal meg utoljára, de attól tart – látva az uniós kormányok intézkedését –, idehaza is bezáratják az éttermeket. A hétvégén harminc-, míg hétfőn hatvanszázalékos volt a forgalom-visszaesésük. A vendéglátásban náluk harminc ember dolgozik, akik betartják a helyben hozott szabályokat. Minden egyes vendég után abroszt cserélnek, a kézmosás és a fertőtlenítés folyamatos. A horgászparkban nem veszik el a horgászók igazolványát ellenőrzésre, de a pénz átvétele után minden egyes esetben kötelező a kézmosás. Mint mondta, folyamatosan elemzik a cég pénzügyi helyzetét. A dolgozóktól kérték, hogy mellőzzék a barátok, ismerősök látogatását. A halgazdaság működtetése érdekében már előre beszerezték – a korábbiaknál nagyobb tételben – azokat a termékeket, amelyek főleg importból érkeznek.