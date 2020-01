Jelenleg nem kell a plusz munkaerő a Mercedes-gyárba

A Mercedes-gyár felmondta egyes munkaerő-kölcsönző cégekkel a szerződést, mert jelenleg nem tartanak igényt a kölcsönzött dolgozókra – értesült szerkesztőségünk. Utánakérdeztünk a dolognak, valós az információ, de létszámadatokat nem közölt a gyár.

Év elején olyan hírek kaptak szárnyra Kecskeméten, hogy sok dolgozót elbocsátottak a Mercedes-gyárból. Szerkesztőségünk olyan információt kapott, hogy a gyár felmondta a munkaerő-kölcsönző cégekkel kötött szerződést. Megkerestünk közülük hármat, egytől kaptunk csak választ, de az is kimerült annyiban, hogy megállapodásuk szerint az ilyen jellegű témákkal kapcsolatban csak a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. jogosult nyilatkozni.

Írtunk a gyárnak is, megkérdezve, valós-e az információ, ha igen, miért került rá sor, hány főt, munkavállalót érint és a gyár milyen területén dolgozókról van szó. A vállalat stuttgarti központja által is jóváhagyott nyilatkozatot a napokban kaptuk meg.

– A Mercedes-Benz kecskeméti gyára a mindenkori termelési igényekhez igazítva, rugalmasan él a munkaerő-kölcsönzés lehetőségével. Gyárunk nagyon mozgalmas évet zárt 2019-ben, hiszen majdnem a teljes modellpalettánk lecserélődött: az új CLA Coupé és CLA Shooting Brake is megérkezett a gyártósorokra, ezeket pedig röviddel később a kompaktautók legújabb generációjának csúcsverziói, a Mercedes-AMG modellek követték – tudtuk meg.

Konkrétan a kérdéseinkre pedig azt közölték, hogy mivel „az új kompakt modellek bevezetése a gyártásba sikeresen lezárult, az ehhez kapcsolódó, átmenetileg jelentkező plusz munkaerőforrás-igény jelenleg nem áll fenn”. Hozzátették: a gyár „mindettől függetlenül természetesen a jövőben is élni kíván majd a munkaerő-kölcsönzés eszközével”, de a témában üzleti okokból további részleteket nem áll módjukban közölni.

Rövidebb a felmondási idő

Munkaerő-kölcsönzésnél a kölcsönbeadó és a kölcsönvevő szerződéses kapcsolatban állnak egymással. A munkavállaló a kölcsönbeadóval van munkaviszonyban, ennek megszüntetéséről is csak a kölcsönbeadó dönthet (persze a dolgozó is felmondhat). A felmondási idő is rövidebb, 15 nap, és ha a kölcsönző cég tesz ilyen nyilatkozatot, a 15 nap alatt a munkavégzés sem kötelező. A munkaidővel és pihenőidővel kapcsolatos, munkáltatót megillető jogokat és kötelezettségeket a kölcsönvevő gyakorolja.