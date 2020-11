Ipari parkot építenek a volt kiskunhalasi laktanyában

Munkagépek dolgoznak napok óta Kiskunhalason, a Majsai úti ipari park területén, amelyet tovább bővít az önkormányzat. A projektre 300 millió forintot nyert a város egy európai uniós pályázaton. Egy másik nyertes uniós pályázat keretében további 381 millió forintot kapott Halas a Szegedi úton, a volt szovjet laktanya területén kialakítandó ipari parkra.

A következő évek egyik fontos feladata lesz Kiskunhalason a helyi gazdaság fejlesztése, amely már az előző önkormányzati ciklus ideje alatt elkezdődött, akkor az iparűzési adó mértékét csökkentette az önkormányzat – emlékeztetett közösségi oldalán Fülöp Róbert polgármester, aki arról írt, hogy két külön pályázat keretében, összesen 681 millió forintból fogja fejleszteni a már meglévő Majsai úti ipari parkot és építeni egy új ipari parkot a Szegedi úton az önkormányzat. Mindezek kapcsán már több betelepülő vállalkozóval szerződést is kötött az önkormányzat. Jelenleg 26 vállalkozás működik az ipari park területén.

A Majsai úti I. számú ipari park területén napok óta munkagépek dolgoznak, utat építenek a hozzá tartozó közműhálózat kialakításával együtt – számolt be a részletekről Kuris István László alpolgármester.

Elmondta, hogy a meglévő ipari park bővítése és fejlesztése során az önkormányzat megfelelő teret biztosít a betelepülni szándékozó vállalkozások beruházásaihoz. Vállalkozásfejlesztési és klasztermenedzsment-szolgáltatásokat is biztosít a vállalkozások számára. Két darab munkagépet is vásárol az önkormányzat, így képessé válik önköltségi áron karbantartani az ipari park területét, ezzel is támogatva a betelepülő vállalkozásokat.

– A cél, hogy az önkormányzat a betelepülő vállalkozások meglévő, illetve új telephelyeinek kialakítását és fejlesztését, valamint a vállalkozások közötti együttműködést a megfelelő infrastrukturális háttér biztosításával és tanácsadási szolgáltatással segítse. Az ipari park fejlesztésétől új munkahelyek teremtését, a vállalkozások növelését és ezzel a helyben történő foglalkoztatást, a helyi vállalkozói erő versenyképességének erősödését reméli az önkormányzat, ami élénkíti a gazdaságot települési és térségi viszonylatban egyaránt – tette hozzá az alpolgármester.

A Szegedi úti volt szovjet laktanya területén tervezett ipari park kialakítására szintén európai uniós pályázaton 381 millió forintot nyert a város, az eredményes közbeszerzési eljárás után kezdődhetnek a kivitelezési mun­kálatok.