Idén a méhcsaládok fele alkalmas csak a termelésre

A klímaváltozás a növényeket és a méheket is rendkívüli mértékben érinti.

– A méhek precíz élőlények, nagyon hamar jelzik a változásokat és felhívják a figyelmünket a bajra – mondta el dr. Hegedűs Dénes. – Hazánkban már nincs valódi tél, emiatt ebben az időszakban a méhek nem tudnak nyugalomba vonulni, pihenni. A tél alatt fölélik a tartalékaikat. Aztán beköszönt a tavasz, de sajnos a klímaváltozás miatt a növények túl korán indulnak fejlődésnek. Ezután jellemzően jön egy fagyhullám egyszer, kétszer, de akár háromszor is. 2021-ben négyszer tette tönkre a virágzó növényeket a fagy – részletezte a szakember.

– A kora tavaszi időszakban a méhek éheztek, és a méhészeknek nagyon nagy erőfeszítésbe került, hogy ezt az éhezést kiküszöböljék. A természet teljesen nem helyettesíthető. A méheknek szintén szüksége lenne a növényekből a különféle ásványi anyagokra, vitaminokra, a nektárban lévő egyéb savakra, ezt nem tudjuk mesterségesen előállítani, ezért a méhek 2021 tavaszán rendkívüli mértékben tönkrementek az eléhezés miatt.

A szakember elmondta, hogy ha a külső hőmérséklet eléri a 12-13 fokot, akkor már előjönnek a méhek. Az időjárástól függ, hogy mikor fognak visszahúzódni. A nyugalmi állapothoz az kell, hogy maximum +6 fok legyen az átlaghőmérséklet. Ha elérjük ezt az időszakot, akkor a méhek valóban nyugalomba kerülnek.

– Régen, amikor kellően hidegek voltak a telek a méhek fogyasztása 1-3 kilogramm méz volt. Most már télen kevésbé hűl le az idő, emiatt a méhek fejlődése elindul, a fiasítást elkezdik nevelni, így már téli nyugalomról nem is tudunk beszélni, ezért az aktivitásuk arra az időszakra már elindul, az életkoruk viszont lecsökken – mondta Hegedűs Dénes.

Szerencsére télen van már lehetőség arra, hogy a méhek megfelelő hőmérsékletben teleljenek át, így nem kezdik el korábban a fiasítást.

– A méhészeknek lehetőségük van arra, hogy helyettesítsék a telet és egyre több helyen lehet zárthelyi teleltetésről hallani. Mindez arról szól, hogy egy temperált telelőbe hordják be a méhcsaládokat, ahol próbálnak 6 fokos vagy az alatti hőmérsékletet biztosítani és a telet helyettesíteni ezáltal. Az itt telelő családok a legjobbak közé tartoznak.

– Aki kint a szabadban teleltet, annak egy lehetősége van. Bekalkulálja, hogy a téli időszakban a méhek mézfogyasztása 3 helyett mondjuk 8-10 kilogramm is lehet, ezért több téli élelmet biztosít számukra – mondta el Hegedűs Dénes. Hozzátette: árnyékolni kell a méheket, hogy a nap ne süsse őket, így lehet visszafogni a meleg bejutását a kaptárba.

– Nagyon fontos, hogy elegendő fiatal méh legyen, ezért a nyár végén, őszi időszakban a fiasítást megpróbálja mindenki kiterjeszteni, ezt hívjuk serkentőetetésnek, amihez ha társul virágpor behordás, akkor szépen betelelnek a méhek, ha pedig nem, akkor rosszabb az eredmény, tehát a tél veszélyesebb lesz a méhek számára.

A szakember elmondta, hogy idén sajnos kevés az áttelelő fiatal méh. 2021-ben a nyári nagy melegek, és az aszály miatt a virágpor nem volt kellően bőséges, így a méhek telelési képessége közepesnek várható erre a télre.

Kiderült, hogy a méhésznek télen rengeteg gyógyszerköltsége van, amellyel a varróatkát tudják eltüntetni, emellett pedig az élelempótlás is nagyon fontos.

– Régen a méhészek 2-3 kilogramm cukrot etettek, ezt serkentésként használták. Az ősz végén a méhek saját maguktól beteleltek, hiszen rengeteg volt a környezetben a nektár. Most már erről nem tudunk beszélni, hiányoznak az őszi méhlegelők és a minőségük is romlott, emiatt a méhek élelempótlásra szorulnak, ami éves szinten 15-20 kilogramm cukrot jelent a korábbi pár kiló helyett. A méhek már nem tudnak annyi élelmet összeszedni, hogy átteleljenek – tudtuk meg.

– A méz minősége 2021-ben a repce esetében kiváló, gyönyörű, szép, fehér színű repceméz termett. Az akácméz esetében volt egy kis keveredés a többi növény virágzásával, emiatt a pollentartalom nem túl magas, de egyébként az íz és az aroma kiváló minőségű lett. A felső akác, vagyis a második akácvirágzás estében szintén kiváló lett a minőség. A napraforgóméz estében ritkán tapasztalunk ilyet, de néhány évente, amikor az időjárás kedvező a virágzás időszakában, akkor érdekes aromák jönnek elő, a napraforgóméznek nagyon jó minősége lett. Idén a méz minősége extra évnek mondható a fajta mézek tekintetében. Sajnos hársméz nem termett elegendő, az ezüsthárs virágzásakor ugye nem kedvezett az időjárás. A vaddohány szintén nem sikerült, nem lett mennyiség. Ha mennyiség nincs, akkor minőség sincs hozzá. A fajta mézek esetében elvárjuk, hogy tiszta legyen, más ne zavarjon be. A hársméz, illetve a vaddohány esetében az átlagosnál rosszabb a minőség és a mennyiség is – mondta el a méhész.

Hogyan lesz az új királynő?

– Egy jó királynő a nyári időszak során, amikor a csúcsfejlődés van, naponta 1800-1900 petét is le tud rakni. A királynő a család összetartó ereje, ezt úgy biztosítja, hogy van egy anyaterméknek nevezett feromonszerű anyag, ezt az anya rágótövi mirigye termeli, és a dajkaméheken keresztül adja tovább egyik méh a másiknak. Gyakorlatilag az utolsó méh is hozzájut ehhez a molekulához. Ha érzik, hogy van anya, akkor nincs gond, de amint érzik, hogy az anya eltűnt, akkor ez az anyagtermék nem tud átadódni. Az anyatermékről annyit kell tudni, hogy körülbelül pár 10 óra alatt teljesen le is bomlik, teljesen el is tűnik. Ha elpusztult a királynő, akkor az egy napos petékből, álcákból vagy fiatal álcákból kiválasztanak egyet, amelyet különleges táplálékkal látnak el. Ő végig pempőt kap, a sejtjét átalakítják egy lefelé logó bölcsővé és az anya ott fog kialakulni. Jellemzően sikeres szokott lenni ez a váltás, de egy ilyen anyavesztés esetén több váltóbölcsőt is kialakítanak. Amint kikelnek az anyák, csatáznak egymással és az erősebb győz, ő pedig elmegy és párzottan tér haza – tudtuk meg Hegedűs Dénestől.