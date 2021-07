Hárommilliárd forint támogatás érkezett az utak fejlesztésére

Rövid összegzést tartott Zsigó Róbert államtitkár, Baja és térsége országgyűlési képviselője a napokban a képviselői irodában, ahol az elmúlt hónapok pályázatait elemezte. Három témakörben foglalta össze a pályázatokat, amik az elmúlt hónapokban sikeresen lezárultak. Kiemelte, hogy összességében az útfejlesztésekre hárommilliárd forintnyi támogatás érkezett a választókerületbe.

Zsigó Róbert értékelésében hangsúlyozta, hogy az elmúlt évtizedek legnagyobb iskolafejlesztési programja zajlik a térségben. Az iskola- és óvodafejlesztések összességében kétmilliárd forint támogatásból valósulhatnak meg. Elhangzott, hogy a Magyar Falu Program működése óta összességében 2,239 milliárd forint támogatást nyertek a települések a különböző beruházásokra, amik nem útfelújítással vagy iskolafejlesztéssel kapcsolatosak.

– Idén a választókerületben kizárólag csak út- és járdafejlesztésre adtak be pályázatot az önkormányzatok. Ezt próbáltam összefoglalni, és én is megdöbbentem a nagy számokon. A falusi útalapban először 2020-ban tudtunk átadni a választókerületben útfejlesztést, ez a Csávoly és Borota közötti útszakasz, ami több mint hat kilométer volt és nagyjából 563 millió forintba került. Most még nem adtuk át, mert még folyamatban van, de elkészült két szakasza a Baja és Bácsbokod közötti útnak. Csupán egy 1,7 kilométeres szakasz maradt, amit reményeim szerint idén még be tudunk fejezni. Bajától Bácsbokodig – ez eddig 869 millió forintba került –megújult az út teljesen. Folyamatban van a falusi útalapból két útfejlesztés: az egyik a rémi bekötőút, ennek a műszaki átadása van most folyamatban, illetve a Szeremlétől a dunafalvi töltésig megépülő, nagyon régi, rossz állapotú út felújítása – részletezte a képviselő.

Tavaly a választókerületben a települések a beltéri utak felújítására 200 millió forintot nyertek.

– Ebből készült el az út, amit két hete Dunafalván adtunk át. Nagyjából két hónapja Érsekcsanádon, Sükösdön is elkészült. Az idei évben nemrégiben 310 millió forint támogatást nyertek a települések belterületi útfelújításra, Bácsszentgyörgytől, a legkisebb településtől Sükösdig, Hercegszántóig – emelte ki Zsigó Róbert.

A belügyminisztériumi pályázatok eredményhirdetéseit is megemlítette, ami közel 170 millió forintos támogatást jelent összességében. Ez szintén kizárólag utak és járdák építésére fordítható.

– A lakótelepen is folytatódik az útfejlesztés. Ezen a pályázaton Baja is nyert 40 millió forintot, a Kodály utcának az Oltványi utcai csatlakozásától a Kodály Zoltán utca 7–12. közötti szakaszára. De Vaskút, Nemesnádudvar, Madaras, Katymár, Érsekcsanád is nyert – mondta Zsigó Róbert államtitkár, Baja és térsége országgyűlési képviselője.

Folytatni szeretnék ezt a munkát idén is. Az összefoglaló másik fontos része az iskola- és óvodafejlesztésekről szólt.

– Nagyon sokat léptünk előre az elmúlt években, meg egyébként az elmúlt hónapokban is. Az elmúlt évtizedek legnagyobb iskolafejlesztési programja zajlik éppen.

Nemrégiben adtuk át a III. Béla Gimnázium C épületét, ez a gimnázium felújításának harmadik üteme volt már, és nagyjából félmilliárd forintnál tartunk – mondta Zsigó Róbert.

Hozzátette, hogy a Bácsbokodi ÁMK épületei is megújultak, ide tartozik Katymár és Bácsborsód, ezeket hatszázmillió forintból korszerűsítették, ugyanakkor a bácsbokodi épületben 340 millió forintos fejlesztés zajlott. Ezek már elkészültek. Elhangzott, hogy tavaly óta a tankerületek is pályázhatnak a Magyar Falu Programban. Folyamatban van most Csátalján, Garán, Csávolyon és Dávodon részben az iskolafelújítás, és van, ahol a sportcsarnok vagy tornaterem fejlesztése is belefért a támogatásba. Több óvoda készült el pályázati támogatásból, a képviselő kiemelte a szeremlei óvodát, ami nemrég készült el, és szerinte minden település megirigyelhetné, mert olyan szépre sikerült.

– Már csak egyetlen dolog hiányzik, az udvaron egy játszótér, de idén erre is nyertek támogatást. Az iskola- és óvodafejlesztések összességében kétmilliárd forint támogatásból valósulhatnak meg.

Azt gondolom, hogy az oktatás területén is sikerült előrelépnünk abban, hogy megfelelő körülmények között tudjanak a pedagógusok oktatni és a gyerekek tanulni – tette hozzá Zsigó Róbert.