A gazdák tartanak a hirtelen érkező, nagy hidegtől

Tavaly a mínusz 20–25 fokos sarkvidéki hideg, most a +5, +10 fokos, márciust idéző időjárás miatt tartanak a növénytermesztők. Ha egy gyors hidegfront érkezne a Kárpát-medencébe, az jelentős károkat okozna az ültetvényekben.

Ugyan még nincs január közepe sem, de a hőmérő higanyszála +8, +10 Celsius-­fokot mutat, akárcsak március közepén. A mezőgazdászok tartanak a korán jött jó időtől. Ha máról holnapra beüt egy olyan hidegfront, mint amilyen rátelepedett éppen egy éve az országra, akkor a gyümölcsösökben komoly károkat okozhat.

Font Gábor soltvadkerti szőlész-borász szerint a szőlő még mélynyugalmi állapotban pihen. Abban lehet reménykedni, hogy a tavalyihoz hasonló hidegfront nem köszönt be máról holnapra. ­Optimális az lenne, ha éjszaka –5, –6 fokban pihenne a szőlő, illetve, ha nappal is a fagypont közelében maradna a hőmérséklet. A szokatlanul meleg időjárás miatt jelentős a talajból történő párolgás. Olyan kisebb csapadékgyűjtőkben, ahol tavaly ilyenkor 40–50 centis víz állt, most 5–6 centis a víz mélysége. Hiányzik a hó, az eső a talajból, amely elmaradása később gondokat okozhat. A tavalyi január szokatlanul hideget hozott, de legalább kiszámítható volt. Decemberben is hűvös volt, és erre telepedett rá a sarkvidéki fagy heteken át. – Azok az ültetvények, amelyek tápanyaggal jól karban voltak tartva, képesek voltak ehhez alkalmazkodni, mert fokozatosan hűlt le a levegő és a talaj is – tette hozzá Font Gábor.

Somodi Ferenc Kecskemét környéki gyümölcstermesztő azt mondja, hogy ez ellen az időjárás ellen nem lehet tenni semmit. Attól tart, hogy a kajszibarack-ültetvénye sínyli meg leginkább, ha beüt egy gyors lehűlés. A szilvása és az almása kevésbé érzékeny.

Téglás András keceli kertész, a helyi középiskola vezetője azt mondja, hogy a kertekben telelő virágok közül talán a rózsák a legveszélyeztetettebbek. A felső rügyek egy gyors lehűlés eredményeként elfagyhatnak. Azonban, ha a gondos gazda betakarta télen a virág alsó szárait, akkor tavasszal kihajtanak a rügyek.

Kujáni László növényvédelmi szakmérnök, tanácsadó azt mondja, hogy a meleg megzavarja a növények hormonális rendszerét. Ő is azt hangsúlyozza, amit a fentebb nyilatkozók mondanak: egy gyors lehűlés jelentene tragédiát az ültetvényekben. Ha azonban fokozatosan hűlne le a levegő – 10–15 nap alatt –, akkor a növények képesek lennének akár a –10, –12 fokos hideghez is alkalmazkodni. Szinte fagyállóvá válnak a jól karbantartott ültetvények. Információi szerint a hosszú távú előrejelzések nem utalnak olyan hideg megérkezésére, mint amilyen éppen egy éve telepedett meg a Kárpát-medencében. Akkor az ő, Lajosmizsétől nem túl távoli tanyáján előfordult éjszaka –27 Celsius-fokos hideg is. Kérdésünkre a szakember elmondta, hogy a kártevők túlélési esélye igen kedvező a jelenlegi időjárásban, így a tél végén és tavasszal intenzív permetezésekkel kell megszabadulni a fák életét tönkretevő baktériumoktól, egyéb rovaroktól.