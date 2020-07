Fórumsorozatot indítanak a Paks II. beruházás kapcsán

Nagyszabású fórumsorozatra készülnek a Paks II. beruházás kapcsán. Mittler István, a Paks II. Zrt. kommunikációs igazgatója szerint a Duna-híd ügye is egy ilyen eseménysorral indult el.

A napokban Süli János miniszter társaságában Kalocsán járt Mittler István, a Paks II. Zrt. kommunikációs igazgatója. Mint érdeklődésünkre elmondta, a paksi beruházással kapcsolatban nagyszabású fórumsorozatra készülnek. Hozzátette: igazán nagyszabású dolgokat vívhat ki magának a lakosság az ilyen fórumsorozatokon. A cég kommunikációs igazgatója felidézte: a néhány évvel ezelőtti, mintegy félszáz településre eljutó rendezvények során szembesültek azzal is, hogy mennyire nagy a Kalocsa–Paks Duna-híd iránti igény. Ezután már kétség sem fért hozzá, hogy az atomerőmű-fejlesztéssel összefüggésben mindenképpen fel kell építeni az átkelőt. – Továbbra is úgy készülünk, hogy ősszel, szeptember második felében el fogunk indítani egy tájékoztató fórumsorozatot a régióban – jelentette be Kalocsán adott interjújában Mittler.

– A terveink szerint Kalocsán fogjuk elkezdeni, és a környező 47 település mindegyikére személyesen el fogunk látogatni. A miniszter úr minél több eseményre el fog jönni, de ha valamilyen akadályoztatás miatt nem tud jelen lenni, akkor a vezérigazgató, vagy egy államtitkár fog rendelkezésre állni. Még ebben az évben minden településre el szeretnénk jutni – összegezte.

A kommunikációs igazgató hozzáfűzte: bíznak abban, hogy a pandémiás helyzet második hulláma nem fog közbeszólni, de ha mégis, akkor a jövő év első negyedévében teljesítik a körutat. Ezeket a rendezvényeket kiemelt fontossággal kezelik, hiszen így tudnak lehetőséget biztosítani a lakosságnak arra, hogy meghallgassák a projekttel kapcsolatos legfontosabb előrehaladásokat, illetve feltehessék a kérdéseiket.

Tájékoztatnak más megoldásokról is: a legutóbbi mérföldkőről, a létesítési engedély benyújtásáról például készült egy közérthető, 12 oldalas összefoglaló, amit minden háztartásba el fognak juttatni, de megtalálható a Paks II. Facebook-oldalon, valamint a társaság honlapján is. Utóbbi platformokon elérhető ugyanebben a témában egy jelentősen bővebb, százoldalas leírás is – ajánlotta azoknak, akik jobban el szeretnének mélyedni a témában.

Mittler István úgy véli, érdemes előre tájékozódni a kiadványokból, és ezek alapján feltenni a kérdéseket a fórumokon. Hozzátette: nem kétséges, hogy érdemes lesz elmenni a rendezvényekre, hiszen az emberek itt komolyan hangot tudnak adni az erőmű-beruházás kapcsán felmerülő igényeiknek. Nem mellékesen ilyen volt a Kalocsa–Paks Duna-híd ügye is, amit az évekkel ezelőtti fórumsorozat gyakorlatilag összes állomásán firtattak a résztvevők, így a hangjuk egyre erőteljesebben jutott el a fővárosi döntéshozókhoz, idézte fel.