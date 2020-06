Folytatják Érsekcsanádon a megkezdett fejlesztéseket

A koronavírus-járvány több települést, így Érsekcsanádot is megviselte, de ennek ellenére folytatják a megkezdett fejlesztéseket.

– A gépjárműadó elvétele az adóbevételünk harminc-negyven százalékát is jelenti. Tavaly június végéig harmincmillió forint iparűzési adó érkezett be a számlánkra, most tízmillió sem. Ráadásul a cégeknek idén nem is kell már iparűzési adót fizetniük, áttolhatják jövő május végéig – mondta Felső Róbert, Érsekcsanád polgármestere. Hozzátette: ennek ellenére nem állnak le a fejlesztések a településen, jelenleg 29 projektet visznek valamilyen formában egymás mellett.

– Most zárult a játszótér fejlesztése, a Beni tó rendezésének második üteme, a szabadidőpark fejlesztésének első része, folyik az aszfaltozás az Akácos utcában, a könyvtár felújítása is zajlik, de most kezdődik a művelődési ház tetőcseréje is. A bölcsőde közbeszerzését júliusban indítjuk, a művelődési házban épülő szertár építésére a kiviteli tervek készülnek, augusztusban szeretnénk árajánlatokat kérni – mondta a település vezetője.

Az ipari parkban épül a trafó, a három nyertes rendezvénypályázatukat áttették a jövő évre. Beadták a csapadékvíz-, az ipariterület-fejlesztés és az Akácos utcai útépítés második ütemére a szükséges pályázatokat, és dolgoznak egy útfelújítási pályázaton is.

– Emellett megkezdtük a turisztikai nemzetközi pályázatunk egyeztetéseit, átadtuk a forrásokat a sportkör taoberuházásaihoz, amiből a lelátó is megvalósulhat majd. Most dolgozunk a helyi identitás pályázat rendezvényeinek tervezésén, és pénteken lesz a tervzsűri ülése az elkerülő-, illetve a kerékpárútról – sorolta Felső Róbert.

Arról is beszélt, hogy természetesen dilemma volt, hogy mit csináljanak a számos megnyert pályázattal, amelyek szinte mind drágábbak lettek az építőipari drágulás miatt. Jelenleg már csak egy pályázatra – a művelődési ház mosdófelújítására – kell megoldást találniuk, hiszen a két éve elkészített tervek megvalósítása közel tízmillió forinttal drágult. Mint azt a polgármester elmondta, kérelmezni fogják a befejezés csúsztatását, hisz senkinek sem érdeke, hogy elbukjon egy ilyen fontos projekt.

– Mi arra jutottunk, hogy nem panaszkodunk, hanem dolgozunk, és amit lehet, azt inkább jól elosztva, átrendezve, de megvalósítjuk. Óriási logisztikával szétdaraboltuk a pályázataink előrehaladását. Anyagi értelemben nem vagyunk gazdag település. Azonban az az összefogás, tenni akarás, együtt gondolkodás, ami Érsekcsanádot jellemzi, megoldást nyújt számos problémára. Köszönet ezért mindenkinek, aki részt vesz benne – tette hozzá a település első embere.