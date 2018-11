Feldolgozót építenek a tejtermelő gazdák Petőfiszálláson

A közelmúltban kezdődött a petőfiszállási Gazda-tej Értékesítési Szövetkezet tejfeldolgozó üzemének építése Petőfiszálláson. A beruházásra 347 millió forint támogatást nyert pályázati úton a szövetkezet. A jövő nyáron induló üzem kezdetben huszonöt embernek ad munkát.

A petőfiszállási és kiskunfélegyházi tanyás térségben 25 tejtermelő gazda összefogásával alakult meg a Gazda-tej Értékesítési Szövetkezet tizennyolc évvel ezelőtt. A kistermelők azért fogtak össze, hogy a piacon maradhassanak. A szövetkezet biztosítja számukra az értékesítési biztonságot. Külön-külön napi néhány száz vagy ezer liter tejjel ugyanis nem érvényesülhettek volna a piacon.

Ugyanakkor a szövetkezet létrehozását az is indokolta, hogy felkészítsék a gazdákat az európai uniós csatlakozásra – nyilatkozta lapunknak Ván Jenő, a szövetkezet elnöke. Elmondta, a szövetkezet tagsága az elmúlt évek alatt folyamatosan bővült, ma már közel százötven család megélhetését biztosítja. Bács-Kiskun, Csongrád és Pest megye negyvenkét településéről vannak termelőik, köztük egyre több a fiatal gazda. Naponta átlagosan 25 ezer liter tejet termelnek. A gazdák technikailag is jól felszereltek, fejő- és hűtőgépek biztosítják a kiváló minőséget. Petőfiszálláson tejcsarnokot is építettek, amit az elmúlt évek alatt kinőttek, ezért is nyújtottak be pályázatot egy saját feldolgozó létesítésére.

– Már a megalakuláskor megfogalmazódott bennünk a saját feldolgozó létesítése, folyamatosan készültünk is erre, 2015-ben már érvényes építési engedélyünk volt, 2016 tavaszán nyújtottuk be a pályázatunkat és nyertünk. A Vidékfejlesztési Programból 347 millió forint támogatást kapott a szövetkezet. Ugyanakkor hátrányosan érintett bennünket, hogy bő egy évet késett az eredményhirdetés, így az akkori építőpari árak ma már nem érvényesek, ezért 50 millió forint önerőt kell a támogatás mellé biztosítanunk, és hitelt is fel kell vennünk a beruházás megvalósításához. Az építkezés szeptemberben kezdődött és jövő nyáron fejeződik be – részletezte a szövetkezet elnöke.

– A feldolgozó megépülése után az a cél, hogy az összes tejet feldolgozzuk, ezt azonban csak fokozatosan, a piaci igényekhez alkalmazkodva tudjuk megvalósítani. A tej mellett tejfölt, túrót, joghurtokat, sajtféléket szeretnénk készíteni, és a tervek szerint Szentkúti néven árusítjuk. Először a környékbeli üzletekben, de megcélozzuk a különböző hazai üzletláncokat is. A tejfeldolgozó kezdetben 25 embernek ad munkát, de ahogy a termelés nő, úgy bővítjük az alkalmazottak létszámát is – tette hozzá Ván Jenő.