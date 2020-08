Fejlesztik a kiskunhalasi térség szálláshelyeit is

Lezárult a Kisfaludy-program magán- és egyéb szálláshelyek fejlesztését célzó pályázata. A másfél hónapos időszakban több mint 16 ezer vidéki szálláshely pályázott, közülük 13 471 szálláshely kaphat augusztus folyamán szobánként egymillió forint vissza nem térítendő támogatást, összesen mintegy 45 milliárd forintot a kormánytól. A kiskunhalasi térségből 39 pályázat nyert, így összesen 143,5 millió forint támogatásban részesülnek a szállásadók.

A Kisfaludy-program július 15-én lezárult pályázatán kizárólag a vidéki szálláshelyek indulhattak, a konstrukció egyszerűsített eljárásban biztosít fejlesztési lehetőséget minden, a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központban (Ntak) regisztrált magán- és egyéb szálláshelyet üzemeltetőnek. A pályázók 84 százaléka nyert, nekik a támogatói döntésről szóló értesítéseket elkezdték elküldeni e-mailben. A nyerteseket a hónap végéig értesítik, a teljes támogatást augusztus végéig mindenkinek utalják.

– A Kisfaludy-program alapvető célja, hogy minőségi szálláshelyek alakuljanak ki, illetve a turisztikai vonzerők közelében található szálláshelyek a mai kor követelményeinek és kihívásainak meg tudjanak felelni, és a szálláshelyek általános minősége, szolgáltatási színvonala javuljon. A koronavírus-járvány időszakában a turizmus szenvedte el a legnagyobb károkat, így a munkahelyek megtartása mellett fontossá vált az ágazat fejlesztése is. A pandémia időszakában a belföldi turizmus felértékelődött, azonban az általános fejlesztésekre már nem volt lehetősége a szállásadóknak – nyilatkozta Bányai Gábor országgyűlési képviselő. Elmondta, hogy a Kisfaludy-program egyik eleme a magánszálláshelyek és egyéb szálláshelyek fejlesztése. Ebben a konstrukcióban a halasi térségből 39 vállalkozás nyert összesen 143,5 millió forintot a pályázaton.

A pályázatokban vállalt fejlesztést, beruházást a kedvezményezetteknek legkésőbb idén év végéig kell befejezniük. A támogatásból a vidéki Magyarország szálláshelyei szobáinak mintegy negyven százaléka újul meg, így több mint 62 ezer megszépült szoba várja majd a magyarokat és a külföldieket. A forrásból bármilyen korszerűsítésre lehet költeni, bútorcserére, napelemre, vagy lehet bővíteni, szaunát, medencét építeni, egyedül forgóeszközt nem lehet vásárolni.

A nyertes vállalkozások között van a jánoshalmi Király Lovastanyát üzemeltető Király és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. is, amely nyolcmillió forintot nyert, az erről szóló értesítést már meg is kapták e-mailben. Király Sándor és fia, Király Dávid gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök, több vállalkozás együttműködésével működtetik a jánoshalmi Király Lovastanyát, ahol az elmúlt években több sikeres pályázatnak és saját forrásaiknak köszönhetően több tízmillió forint értékben tudtak fejlesztéseket megvalósítani. A különböző idegenforgalmi és turisztikai szolgáltatások összekapcsolásával széles kínálatot alakítottak ki egy helyen. A vendégek többnyire egy-egy hosszú hétvégét töltenek el itt, kivéve a vadászati szezont, amikor akár egy hétig vagy még tovább maradnak. A Kisfaludy-program keretében most elnyert nyolcmillió forintból egyrészt a szobák fűtéskorszerűsítésére költenek, a jelenlegi fatüzelésű kazán mellé építenek ki egy új hőszivattyús rendszert, valamint a fürdőszobakabinokat cserélik le, a vízrendszert újítják fel, és kifestik a szobákat.