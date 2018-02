Erősödnek és több adót fizetnek a kiskőrösi cégek

Hét év alatt több mint 60 százalékkal nőtt a helyi adók összege Kiskőrösön. Ez ma már eléri 921 millió forintot. A változás üteme dinamikus, amely az erősödő helyi cégeknek köszönhető – hangzott el a vállalkozóknak rendezett fogadáson Kiskőrösön. Kecelen is nőttek az adóbevételek.

Kiskőrös éves bevételeinek – 2 milliárd 27 millió forint – csaknem a felét a helyi vállalkozások és a polgárok adják. Az emelkedés mértéke az elmúlt hét évben jelentős, több mint 60 százalékos volt. A kiskőrösi cégek, családok 921 millió forinttal járultak hozzá a közös célok megvalósításához. Az iparűzési adó 791 millió forint volt. Kommunális adóra 64,5, idegenforgalmi adóra 8,7, gépjárműadóra 57,3 millió forintot fizettek be a kiskőrösiek. Az adatokat Domonyi László polgármester ismertette azon a fogadáson, amelyet a napokban rendeztek a városházán a legtöbb adót befizető vállalkozások vezetői számára.

Mivel lehetne segíteni a vállalkozásokat? – tette fel a polgármester a kérdést, melyet rögtön meg is válaszolt az üzletemberek előtt. A munkaerőpiaci helyzet feszítő a térségben is, akárcsak az ország több területén. Egy projekt igénybevételével a vállalkozások dolgozói számára ingyenes továbbképzéseket lehet biztosítani. Így nagyon sok olyan embert is be lehetne kapcsolni a munka világába, akik nem rendelkeznek a vállalkozások által keresett szakismeretekkel.

A gondolatébresztő felvetés után az elöljáró javasolta egy munkásszálló megépítésének lehetőségét is. A hivatal erről kérdéseket küldött ki a vállalkozásoknak, de egyetlen válasz sem érkezett az érdeklődésre.

A polgármester arról is szólt, hogy a város idén ünnepli az újratelepítésének 300. évfordulóját. Ennek keretében egy ipari bemutatót rendeznének, amelyen a város cégei bemutatkozhatnának. Domonyi László egy vállalkozói klub létrehozását is javasolta a közös gondolkodás érdekében.

A polgármestert után Rideg László, a megyei közgyűlés elnöke kért szót, aki elmondta, hogy Kecskemét után Kiskőrösön termel a legnagyobb gépipari központ.

A legnagyobb várható beruházás a megyében a Budapestet Belgráddal összekötő vasútvonal építése lesz. A megyei elnök szerint a sínek melletti térségekben a gazdasági élet gyorsabban fejlődik, mint máshol. Szerbiában már kijelölték a sínekhez kapcsolódó logisztikai központokat Belgrádban, Szabadkán és Újvidéken. Magyarországon azért lobbiznak, hogy Bács-Kiskunban legyenek a logisztikai központok. Kiskőrösön a megyei támogatási keretből 1,4 milliárd forintos támogatás jut különböző beruházások támogatására.

A rendezvényen felszólalt Font Sándor országgyűlés képviselő is, aki elmondta, hogy négyszázalékos volt tavaly a gazdasági fejlődés. A honatya szólt a vállalkozásokat érintő adócsökkentésekről is.

Kecelen is fogadást rendezett a város vezetése a legtöbb helyi adót fizető vállalkozásoknak. Haszilló Ferenc polgármester fejezte ki a város köszönetét annak a 34 cégnek, mely az adott évben egymillió forint felett fizetett be a város kasszájába. Az elöljáró beszámolt többek között arról, hogy az iparűzési adó bevételei 2016-ról 2017-re 48 millió forinttal emelkedtek. Az önkormányzat bevétele 1031 millió forint, kiadása 977 millió forint, így működési költségvetési egyenlege 54 millió többlet volt.

Az önkormányzat és intézményei 124 közalkalmazott és köztisztviselő részére biztosítottak munkahelyet. A közfoglalkoztatásban 96 keceli vett részt. A város 2017. évi felhalmozási kiadásai mindösszesen 123,4 millió forintot tettek ki, amelynek jó része, 92,3 millió forint, önerőből valósult meg. Ebből az intézmények fejlesztésére 6,5 millió forint jutott.

Folytatódott a Liget fejlesztése, elkészült a Római istenek kútja környezetének felújítása, eszköz- és berendezésvásárlások történtek. Befejeződött a Vasút utca újraaszfaltozása és a József Attila utca parkolóinak kialakítása. Az új burkolat elkészítése mellett folytatódott a múzeum pincéjének és a bérlakások ­felújítása.

Az önkormányzat részt vett a tanyavillamosítási pályázatban. Döntés született a keceli kormányablak kialakításáról, amelynek munkálatai megkezdődtek, valamint a Kék iskolában új étkező építéséről is döntöttek. Sportpark létesült a Nemzeti Sportközpont támogatásával a ligetben. Az önkormányzat segítette a fiatalok lakáshoz jutását, az első lakáshoz jutók támogatásával és az egyedi, városi támogatás kidolgozásával, odaítélésével. Nyugdíjasnapot, szüreti fesztivált, városalapítók napját, vállalkozók fogadását, virágfesztivált is szerveztek a város lakói számára.

A legtöbb iparűzési adót fizető vállalkozások 2016-ban Kecelen

1. Integrál-Hat Kft.

2. Matécsa Kft.

4. Benedeczki Műhely Kft.

6. Szőlőfürt Mg. Szövetkezet

7. Perfekt & Design Kft.

8. Fresh Fruit TÉSZ Szövet­kezet

9. SPAR Magyarország Kft.

10. Fürt-Trade Kft.

11. OTP Bank Nyrt.

12. nem járult hozzá a közzétételhez

14. UNIKÉN Kft.

18. T. G. Oktatásszervező Kft.

19. Friss Gyümölcs Kft.

20. Eurovid Trading Kft.