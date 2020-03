Enyhíteni szeretnék a válság hatásait

Otthoni munkavégzés, fertőtlenítés és egyéb olyan intézkedéseket hoztak a cégek, amelyek segítségével a körülményekhez képest folyamatos maradhat a termelés.

Két hete olyan intézkedéseket hoztunk, amely eredményeként előre hoztuk a megrendelt termékek legyártását. Higiéniai árukat gyártó és élelmiszeripari cégeknek szállítunk be, amelyeknél nem lehet fennakadás – nyilatkozta Garami Zoltán, a soltvadkerti Material-Plastik Kft. cégvezetője. A műanyagipari cégnél 130 ember három műszakban termel. Olyan – belső és külső körös – dupla fertőtlenítő rendszert vezettek be, amely segítségével jó eséllyel megakadályozható a betegség behurcolása. Most a gyárba csak a dolgozókat engedik be. Erre már tavaly bevezettek egy új ISO-rendszert.

A válság annyiban érinti a céget, hogy egyes alapanyagok, amelyeket Olaszországból várnak, késnek a karantén­rendszer miatt. A cégvezető látva, hogy a helyi evangélikus általános iskola távoktatásra tér át, még szombaton tíz laptopot ajánlott fel internetes elérhetőséggel együtt az intézménynek. Olyan diákok kapják, akik otthon nem rendelkeznek sem géppel sem webes kapcsolattal.

A Kiskőrösi Ungvári Művek tulajdonosa, Ungvári Ferenc azt nyilatkozta, hogy folyamatos a megrendelés a nyugati piacokról. A határ ugyanis az áruszállítás előtt nincs lezárva. Készülve a nehézségekre, az elmúlt két szombaton túlóráztak a munkatársai, hogy rugalmasan teljesíthessék a megrendeléseket. Nincs olyan ember, aki otthon maradt volna. A fertőtlenítőszereket beszerezte a cég, ahogy más vállalkozások is tették.

Gaál József a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, az országos kamara alelnöke elmondta, hogy a héten összeül az országos kamara keretében hat munkacsoport. Az egyes gazdasági szektorokra gyakorolt válsághatásokat elemzik. Majd javaslatokat tesznek a problémák enyhítésére. A legnagyobb probléma a turisztikai szektorban, a vendéglátásban tapasztalható. A nehézségek a szállítás, a logisztika, a kereskedelem és az ipar egyes területeire is begyűrűznek. Remélhetőleg a kormányzati intézkedések hatására a megbetegedések felfutása nem lesz meredek. Kezelhető szinten marad, hogy a termelés ne álljon le. Az áruforgalmat a határokon nem zárták le. Az export és az import szállítások – szigorú szabályok keretében, de – nem állnak le. Ez a tegnapi állapot, amely naponta változhat. A cégek döntő része meghozta azokat az intézkedéseket, amelyek a dolgozók biztonságát szolgálja (fertőtlenítés, otthoni és rugalmas munkavégzés). Amíg nincs nagyobb gond, addig túlórával lehet felkészülni egy nehezebb időszakra. Ha le kell állítani a termelést például egy hétre, akkor a kényszerleállás nem okoz anyagi gondot. Sok helyen az anyák maradtak otthon a bezárt oktatási intézmények miatt. A javaslatok között szerepeltetik azt a lehetőséget, hogy semmiképpen sem maradhassanak jövedelem nélkül az emberek. Ennek a kidolgozása történik a kamara részéről. A kecskeméti Szimikron Kft. – amelynek ügyvezető igazgatója Gaál József – rendelésállománya csaknem ugyanannyi, mint a korábbi időszakban szokott lenni. Az egészségügyi intézkedéseket korábban bevezették. Aki csak tud (adminisztráció), otthonról dolgozik, tájékoztatott a megyei kamara elnöke.

Egészségügyi rendelkezések

A kecskeméti ÉKISZ Kft. cégvezetője, Tercsi Miklós önkéntes karantént vállalt a legnagyobb fiával. Mint mondta, szombaton jött haza a gyermekével egy osztrák sítúráról. Semmi bajuk sincs, de így, hogy ő otthon van, nyugodtabban dolgoznak a munkatársai a vállalat irodájában. A felesége a két kisebb gyermekével a nagyszülőknél lakik ideiglenesen. A cégvezető otthonról irányítja a munkát. Az építőipari vállalkozás Kecskeméten, Cegléden, Biatorbágyon és Kiskőrösön dolgozik. A társaságnál is bevezettek egészségügyi preventív rendelkezéseket.