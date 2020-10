Ellenőrzi a hatóság a munkák elvégzését

Halaszthatatlan feladatokat ró október hónap a mezőgazdálkodókra. A határidős munkákat környezetvédelmi szempontból, vagy pedig egyes támogatások megszerzésének feltételeként kell teljesíteniük ebben a hónapban.

Október 31-től tilos a trágyaféleségek kijuttatása a nitrátérzékeny, valamint az Agrár-környezetgazdálkodási programban (AKG) szereplő termőföldekre. Az AKG gazdálkodási és támogatási rendszerében részt vevő gazdálkodók vállalták, hogy földjeik nitrátérzékenységtől függetlenül betartják a nitrát­rendelet előírásait. A trágyázási tilalom február 15-ig tart, ez alól csak az őszi kalászosok termőföldjei a kivételek, ott február 1-jétől megengedett a fejtrágyázás. A termesztőknek minden esetben be kell tartaniuk a szigorú trágyafelhasználást szabályzó előírásokat, mert azok megszegése esetén csökkentett támogatásban részesülnek. Az AKG programban lévő földeken a táblák központi támogatásának egy évre szóló elvesztésével jár a mulasztás, vagy a kölcsönös megfeleltetés esetében minden érintett támogatásból százalékos elvonásra kell számítani.

– Ráadásul hatósági ellenőrzéskor nitrátterhelési bírságot is kiszabhatnak a jogszabályi utasításokat figyelmen kívül hagyó gazdaságokra. A trágyázási tilalmi időszak bevezetésének indoka az, hogy a késő őszi-téli időszakban – az alacsony hőmérséklet és a növényi gyökerek szívóhatásának hiányában – a talajra jutó vizek mozgása dominánsan lefelé irányul, azaz ekkor képes a talaj vízzel feltöltődni a tavaszi intenzívebb növényi vízigény kielégítéséhez. A lefelé irányuló vízmozgás elhordaná a talajvizekbe a kijuttatott trágya hatóanyagát is. Ez veszteség lenne a gazdálkodóknak s károsítaná a talajvizet – tájékoztatott Sebők Zoltán agrár-szaktanácsadó.

A szakember beszélt az általános szabályokról is: – Ahol ősszel nem vetnek újabb kultúrát, a könnyen oldódó nitrogént tartalmazó trágyát a betakarítás után nem szabad kijuttatni. A tilalmi határidőn túl is tiltott a trágyázás a fagyott, vízzel telített, hótakaróval borított talajokon. Ilyen helyzetben nem engedélyezett az ideiglenes trágyakazal létesítése, fenntartása sem. A nitrátérzékeny földeken november 15-től az állatok legeltetését is szüneteltetni kell. Abban az esetben, ha az állatállomány alapján az éves nitrogénterhelés nem haladja meg a hektáronkénti 120 kilót, akkor nem kell behajtani a jószágokat. A Natura2000 védettség alá tartozó gyepeken az október 31. és április 23. közötti legeltetéshez a természetvédelmi hatóság engedélye szükséges.

– Másik igen fontos feladat, hogy amennyiben az egységes kérelemben májusban zöldtrágyázást terveztek AKG területre, vagy a Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot (HMKÁ) által előírt vetésváltás miatt hagyományos másodvetést terveztek, úgy azt október 31-ig mindenképpen szükséges elvégezni. A másodvetésnek 60 napig legalább a területen kell lennie. Nem vehető figyelembe olyan másodvetés és zöldtrágyázás céljából elvetett másodvetés, amelyet október 31-e és a jövő év február 15-e között teljesítettek.

Képünk illusztráció.