Élénk marad a lakáspiac a megyeszékhelyen

Hat év alatt több mint kétszeresükre emelkedtek a lakásárak Kecskeméten, és a koronavírus-járvánnyal sem látszik megtörni a lendület. Bács-Kiskun megyében az idén várhatóan kétszer annyi új építésű ingatlant adnak át, mint egy évvel korábban.

Noha több híradás szerint csökkenni kezdtek a lakásárak, a stagnálás és a megtorpanás valójában csak a fővárosban jellemző, az olyan prosperáló megyeszékhelyeken, mint amilyen Kecskemét, szinte egyáltalán nem – állapította meg az ingatlan.com friss elemzésében, amelyben Bács-Kiskun megye, illetve Kecskemét több ezer lakáshirdetését és a hivatalos statisztikákat vizsgálta.

Az elmúlt bő tíz évben a lakáspiac pályája hullámvasútéra emlékeztetett. A gazdasági világválság előtt 2007 volt az utolsó olyan év, amikor az ingatlanok minden településtípuson drágultak. A válság a lakáspiacon először a fővárosban éreztette hatását, majd 2009-től begyűrűzött az ország más területeire is, így Bács-Kiskun megyébe és Kecskemétre is. A mélypontot 2013 jelentette, amikor a megyeszékhelyeken feleannyit sem kellett fizetni a lakásokért és házakért mint 2019-ben. Kecskeméten ennél is nagyobb a különbség, az átlagárak jóval több mint kétszeresükre emelkedtek. Míg a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2013-ban 10,3 millió forint volt a használt lakások átlagos értékesítési ára, addig tavaly jellemzően már 22,8 millió forintért cseréltek gazdát az ingatlanok – olvasható az elemzésben.

– Az elmúlt évek lakáspiaci erősödése a megyeszékhelyeken, a városokban és a kisebb településeken számos tényezőnek tulajdonítható. A gazdasági fejlődés, a bérek növekedése, az állami támogatások bővítése és a hitelkamatok csökkenése több anyagi forrást biztosított a lakásvásárlóknak. Ez a lendület Kecskeméten és környékén még akkor is kitartott 2020 első negyedévében, amikor a fővárosban jóformán már csak stagnáltak a lakásárak – magyarázta Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. A koronavírus hazai megjelenése átmenetileg ugyan országszerte csökkentette a lakások és házak árát az év második negyedévében, de az ingatlanhirdetési portál előrejelzése szerint Kecskeméten és a megye kisebb városaiban is hamarabb magára találhat a lakáspiac, mint Budapesten.