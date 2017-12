Csokiból folyót, grillázsból tornyot készít

Lajosmizsén nincs csokifesztivál, majális és gyereknap a helyi grillázsguru, Rimóczi László látványos édességei nélkül. Nem tévedtünk, amikor azt gondoltuk, hogy az év utolsó napjai­ra is tartogat valami mutatós kóstolnivalót.

Rimóczi László a szilveszter előtti napokban sem tétlenkedik, most éppen grillázsmalacokat gyárt. Az édesszobrász műhelyébe és boszorkánykonyhájába kívülálló be nem teheti a lábát, oda ezúttal sem nyertünk bebocsátást. A mellette működő csokiboltban viszont minden olyan kézműves terméket megnézhettünk – a grillázsos szaloncukrot meg is kóstoltuk –, ami méltán öregbíti a családi manufaktúra hírnevét.

– Az év során mikor milyen édességnek van leginkább keletje? – kérdeztük a házigazdát.

– Nálunk sosincs megállás. A csokoládé leginkább ősztől tavaszig kelendő. Nyáron senki sem csokizik, cserébe felpörög az esküvői szezon, ilyenkor készül a legtöbb pörkölttorta. Mikulás és karácsony környékén ismét a csoki viszi a prímet. Szilveszter előtt pedig újból a grillázs a favorit, főként szerencsehozó malac formájában.

– Idén több nagyszabású csokoládéfesztiválon jelent meg rekordnak is beillő grillázsmutatvánnyal.

– Év elején a szegedi csokoládéfesztiválra grillázsból megépítettem Szeged belvárosának kicsinyített mását. Tizenhat épülettel, két Tisza-­híddal, alatta csokoládéfolyóval. Két napon keresztül 250 kg melegített csokoládé folyt a grillázshidak alatt, ami nem volt egy utolsó látvány. Rá egy hétre a híres pécsi székesegyházat építettem meg a baranyai megyeszékhely csokoládéfesztiváljára. Ez 300 kg grillázsból készült, két méter magas tornyokkal, amit 100 kg csokoládéval lefújtunk. Ezzel újabb magyar rekordot állítottam fel, ezúttal a legnagyobb térfogatú grillázsos és csokoládés épület kategóriában. Ez világszinten is egyedi teljesítmény volt, a Guinness Rekordok Könyvébe is belekerülhetett volna, ha valaki megfizeti a bejegyeztetését. A lajosmizseiek se maradtak attrakció nélkül. Az őszi csokoládéfesztiválra a helyi városházát mintáztam meg, amit a rendezvény végén nyilvánosan összetörtünk, majd a darabjait szétosztottuk helyi óvodások és idős emberek között.

– Kecskeméten is volt csokoládéfesztivál, onnan sem hiányoztak a rimóczis nyalánkságok.

– A termékfejlesztés igen hangsúlyosan jelen van az életünkben. A nyári leállás idején sem pihenünk vagy világot járunk, hanem a műhelyben dolgozom az ötleteim megvalósításán. Idén így született meg például a pálinkás csokiszalámi, a grillázsos szaloncukor, a fűszeres grillázsdrazsé. A Magyar Grillázs Szövetség elnökeként tagja vagyok a Magyar Cukrász Iparosok Országos Ipartestületének, rendszeresen részt veszek külföldi tanulmányutakon. Az nem járható, hogy az Olaszországban vagy Norvégiá­ban sikeres csokoládéterméket itthon is legyártjuk, mert a magyar közönségnek idegen. Sokat kell dolgozni, hogy egy új termék a hazai fogyasztók ízlésének is megfeleljen.

– Igaz, hogy egyre fogy a csoki legfontosabb alapanyaga, a nyers kakaóbab?

– Sajnos így van. A világ egyik legnagyobb csokoládéforgalmazó vállalata idén négyszer emelt árat. Egyik oka, hogy Kínában és Indiában is elkezdtek csokoládét enni az emberek, ami korábban nem volt jellemző. Sokan vannak, hatalmas a felvevő­piac, ami felsrófolja az árakat. A másik ok a globális felmelegedés, ami sosem látott mértékben pusztítja az Egyenlítő környékén lévő kakaóbab-ültetvényeket. Pesszimista számítások szerint 2030-ra teljesen eltűnik a csokoládé a világból.

– Addig együk, amíg van?

– Valahogy így. Legalább három éve nekem a csoki is része az életemnek, de a szívem csücske mégis a grillázs, hosszú távon ez marad a fő profilunk. Idén nyolcadik alkalommal rendeztük meg Lajosmizsén a grillázs- és mézes­kalács-majálist, 74 résztvevővel. Jövőre természetesen ezt a hagyományt is folytatjuk.