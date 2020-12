Csend honol a kocsmák mélyén Bács-Kiskun megyében is

A járványügyi korlátozó intézkedések miatt november első felében bezártak a kocsmák, a faluházak, elcsendesedtek a Bács-Kiskun megyei falvak. Az elmúlt napokban körbenéztünk néhány kistelepülésen, és arról kérdeztük a helyieket, miként élik meg a szigorításokat.

A kormány no­vember 11-én a veszélyhelyzettel együtt újabb védelmi intézkedésekről döntött a koronavírus-járványhelyzet miatt. Ennek értelmében általános rendezvénytilalom lépett életbe, az éttermek, vendéglátóhelyek vendéget nem fogadhatnak. A szigorító intézkedések miatt számos kistelepülésen teljesen megszűntek a szórakozási és kikapcsolódási lehetőségek. Megyénk legkisebb településeinek nagy részén a faluház, a presszó jelenti a kikapcsolódási lehetőséget,

ezekről azonban a helyieknek most le kell mondaniuk.

Bács-Kiskun megyei falvakat néztünk meg, és arról érdeklődtünk, hogy miként élik meg a korlátozásokat, milyen hatással vannak azok a település életére.

Gátéron már este hét körül elnéptelenedik a falu, mivel a helyiek néhány szórakozási lehetősége is megszűnt a járvány okán bevezetett szigorításokkal. Sem a faluházba, sem a falu egyetlen presszójába nem tudnak betérni. Pintér Anita, a gátéri Tulipán presszó felszolgálója a baon.hu-nak elmondta, váratlanul érte őket a döntés, miszerint a presszónak is be kell zárni a járvány miatt. Arra sincs lehetőségük, hogy elvitelre szolgálják ki a vendégeket. Fennmaradásuk egyetlen halvány esélyét a dohánybolt jelenti. Elvitelre a helyi benzinkút büféjében és az élelmiszerboltokban tudnak vásárolni a gátériak.

– A presszó maroknyi törzsvendégét nagyon rosszul érintette a bezárás, hiszen megszokták, hogy munka után megittak egy sört és megbeszélték a napi történéseket. Mivel elég nagy az átmenő forgalom a faluban, és a presszó a főutcán van, az átutazók közül is sokan megálltak itt egy kávéra, üdítőre.

Most csak a dohánybolt miatt jönnek be hozzánk, így nagyon kicsi a forgalom.

Pintér Anita elmondta, minden évben ilyenkor rendezik meg a presszóban a römiversenyt, ami nagyon népszerű. Úgy tűnik azonban, idén erre nem lesz lehetőség.

Szegesdi Dóra, a móricgáti faluház művelődésszervezője is arról számolt be lapunknak, hogy a járványveszély miatt Móricgáton is jelentősen visszaesett a faluház látogatóinak a száma. Ennek az is az oka, hogy Móricgát elöregedő település, és most a korábban aktív idősek is alig mozdulnak ki otthonról. Ugyanakkor van egy szűk réteg, amely igényelné, hogy legyen könyvtár, a művelődési házban programok, lehessen nyomtatni, fénymásolni.

Jelenleg azonban csak az ablakkönyvtár szolgáltatás működik a faluban,

amelynek nagyon nagy a népszerűsége. Sokan viszont nehezen értik meg, főként most a hidegben, hogy az intézménybe tilos belépni. El kell magyarázni nekik, hogyha leadják a rendelésüket, az összeállított könyvcsomagot az ablaknál vehetik át – részletezte Dóra.

Hozzátette: a művelődési házban jelenleg semmilyen programot nem tarthatnak, nagyon érződik a falu hangulatán, hogy az emberek nem, vagy csak alig találkoznak egymással.

Mivel nincsenek közös események, programok, ez fokozza az elszigetelődést

– nyilatkozta Szegesdi Dóra, aki abban bízik, hogy ha újra lehet majd programokat szervezni, akkor jobban megbecsülik az emberek a rendezvényeket.

A móricgáti művelődési házban működik a falu egyetlen presszója is, ami jelenleg zárva tart. A presszót Dóra férje üzemelteti, így arra is van rálátása. Elmondta, már a tavaszi leállás is jelentős lemorzsolódást hozott a törzsvendégek köréből. Két éve fiatalos lendülettel vetették bele magukat a presszó üzemeltetésébe, bővítették a kínálatot, amit a helyiek is nagy örömmel fogadtak.

– Mivel a helyi bolt délután három órakor bezár, sokan jöttek hozzánk üdítőért, jégkrémért, nassolnivalóért. A márciusi leállás azonban jelentős visszaesést hozott. A korábbi törzsvendégek inkább megveszik a boltban a sört vagy a bort és otthon megisszák. Ugyanakkor

a vendégeket a kötelező maszkviselés is visszatartja

– érvelt Szegesdi Dóra.

Tapasztalataink szerint a Felső-Kiskunság kistelepülésein lakók komolyan veszik a járványveszélyt, nincs különösebb probléma a korlátozó intézkedések betartatásával. A kijárási korlátozás idején csak azok vannak az utcán, akik munkából jönnek vagy munkába igyekeznek.

Szalkszentmártonban a polgármester, saját hatáskörben, egyedül a piacon tette kötelezővé a maszkviselést.

Tőle megtudtuk azt is, hogy a kocsmák bezárása nem okozott gondot a településen.

– A vendéglátó egységek működésének korlátozása, vagyis a helyben való fogyasztás tiltása sem okozott különösebb problémát, mivel jellemzően nem harapódzott el az alkoholfogyasztás a közterületeken, amivel egyébként korábban sem volt probléma településünkön. Nem volt tehát szükség további korlátozó intézkedések foganatosítására – mondta el a baon.hu érdeklődésére Káposztás Tibor, a község polgármestere.

Tasson sincs ez másképpen, sem a boltokban, sem a közintézményekben nincs probléma a maszk viselésével és az alkoholfogyasztással.

– A közterületen történő alkoholfogyasztás kérdése nem függ össze a járványhelyzettel. A község képviselő-testülete a nyár folyamán határozott a korlátozások bevetéséről, így a szigorítás semmilyen változást nem eredményezett településünkön – fogalmazott Németh Gábor polgármester.

Kunbaracson a maszkviseléssel nincs probléma,

a vendéglátó egységek működésének korlátozását követően a „szíverősítők” elfogyasztása sem okoz gondot a közterületeken.

– A baracsiak fegyelmezettek, betartják a kijárási korlátozásra és a maszkviselésre vonatkozó előírásokat a boltokban és a közintézményekben egyaránt. A közterületen nem harapózott el az alkoholfogyasztás sem, így összességében elmondható, hogy a megváltozott helyzetben is rend és nyugalom van Kunbaracson – tájékoztatta baon.hu-t Lőrincz Edit jegyző.