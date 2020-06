Csak bizonyítvánnyal rendelkező permetezőket használhatnak a gazdák

A jövőben szakhatósági eljárást indíthatnak a szabálytalanul permetező mezőgazdászok ellen. Idén ugyanis már csak műszaki vizsgálatra bejelentett vagy érvényes műszakival rendelkező permetezőgéppel szabad növényvédelmi munkákat végezni.

Egy európai uniós rendelkezés szerint hazánkban is kötelező a permetezőgépek műszaki állapotának időszakos felülvizsgálata. Erre a célra már létrehozták a műszaki állomásokat, illetve e szolgáltatók vezetőinek a felkészítése is megtörtént.

A permetezők vizsgáztatására azonban meglehetősen sokat kell várniuk a gépek tulajdonosainak. Részben a nagy számú túljelentkezés miatt, továbbá hátráltatta a munkát a járványügyi veszélyhelyzet is. Ezért az ellenőrzésért felelős Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) nem indít eljárást azzal a géptulajdonossal szemben, aki bejelentkezett a műszaki felülvizsgálatra, de még nem került sorra.

Abban az esetben, amikor a növényvédelmi gép tulajdonosa be sem jelentette a gépét a Nébih nyilvántartásában szereplő felülvizsgáló állomások egyikéhez – tehát nem rendelkezik érvényes vizsgaidőponttal –, úgy egy ellenőrzés során hatósági eljárás indítható vele szemben és megtiltják a gépe további használatát. Az ilyen mulasztásnak következménye még az agrártámogatások csökkentése is. A kölcsönös megfeleltetés szabályai betartásának ellenőrzésekor ugyanis idén már kötelező ellenőrizni a permetezőgépeket is. Amennyiben hiányzik a műszaki felülvizsgálat, a támogatások egy részét megvonja a szakhatóság.

A műszaki felülvizsgálaton már tavaly, vagy annál is korábban átesett és megfelelt permetezők vizsgaokmányait elfogadja a hatóság, feltéve, ha a tanúsítvány három évnél nem régebbi.

Bács-Kiskun megyében ez idő tájt Baján, Orgoványon, Felsőszentivánon, Jánoshalmán, Szakmáron és Kiskőrösön működnek permetezőgépeket vizsgáztató állomások. Ez a lista nem tekinthető véglegesnek, a szolgáltatás köre vélhetően a megyében is bővülni fog.

