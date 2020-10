Biztosítás: miért érdemes megkötni?

Sokaknak van már valamilyen biztosítása, és most nem az autókra kötendő kötelező gépjármű-felelősségbiztosításra gondolunk, hanem az olyan biztosítástípusokra, mint amilyen az életbiztosítás, vagy a lakásbiztosítás. Sokaknak viszont még nincs, ezért az alábbiakban arról lesz szó, miért is érdemes rászánni az időt és némi pénzt egy megfelelő biztosítás megkötésére.

A biztosítások alapvetően az ügyfél biztonságát szolgálják, vagyis a biztosítótársaságok egy káresemény után kártalanítják azt, aki érvényes biztosítási szerződéssel rendelkezik. Hallani ugyan olyan híreket, hogy nem fizetnek, ám ezekről többnyire kiderül, hogy nem fedik a valóságot, vagy valamilyen olyan körülmény miatt következett be a káresemény, ami nem tisztázható. Azonban az is tény, hogy a káresemények több, mint 90%-a kártalanításra kerül.

Számtalan biztosítástípus létezik, és mindegyik specifikusan egy adott területre fókuszál, sőt, a különböző szolgáltatások kombinálhatóak is. Például létezik élet-, baleset-, betegség-, lakás-, kötelező gépjárműfelelősség-, casco-, nyugdíj-, és utasbiztosítás, ráadásul ezek számtalan variációja is megtalálható a biztosítótársaságok portfóliójában. Ilyen például a lakásbiztosítás, amelynek lehetnek élet-, baleset-, vagy egészségbiztosítási kiegészítései is.

A biztosítás tehát szinte mindenre kiterjedhet, biztonságot nyújt – legalábbis anyagi szinten – és mindezért fix havi összeget kell fizetni, ami persze szerződésenként eltérő, ám sosem annyira magas, hogy ne érje meg rá áldozni. Ennek kapcsán meg kell említeni az úgynevezett befektetéssel kombinált életbiztosításokat is, amelyek nem csak biztonságot nyújtanak, de a lejáratuk után igen komoly hozammal is kecsegtetnek, így nem csak az anyagi védelmet jelentik, de befektetésként is értelmezhetőek.

Biztosítást napjainkban már online is lehet kötni, ám természetesen ez még nem általános minden biztosítótársaságnál. Ha viszont nem kiemelkedően fontos az online szerződéskötés, akkor érdemes a lehető legtöbb ajánlatot megtekinteni, mert az összehasonlításukkal könnyebben találhatjuk meg azt, amelyik a leginkább megfelel az igényeinknek és elképzeléseinknek.

