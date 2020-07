Az új világtrendek szerint kívánnak oktatni az alapítványi egyetemen

Szerdán ünnepélyes alakuló ülésen vettek részt a Neumann János Egyetemért Alapítvány kuratóriumának és felügyelő bizottságának tagjai, valamint az egyetem képviselői az új campus oktatási épületében.

Mint ismert, a kormány április 1-jei döntését követően, a jövőben egy új alapítvány működteti a Neumann János Egyetemet, méghozzá július 1-jétől, emellett pedig kiválik belőle a Pedagógusképző Kar, és beolvad a Károli Gáspár Református Egyetembe. Az új fenntartói és finanszírozási modell bevezetését azzal indokolták, hogy az egyetem szakmai, akadémiai autonómiájának megőrzése mellett az intézmény hosszútávú fennmaradását, stabil, hatékony működését szolgálja, és növelheti bevételszerzési képességét, innovációs tevékenységét.

Nemcsak a kecskeméti egyetemet alakították át így, hanem többek között a győri, a soproni, a miskolci, valamint a budapesti állatorvosi egyetemet is (összesen hatot az országban). Június 29-ével jött létre a kecskeméti egyetem fenntartói jogait augusztus 1-jétől gyakorló Neumann János Egyetemért Alapítvány. Az alapítványok kuratóriumának elnökét és tagjait a miniszter jelölte ki. Az elnök Csizmadia Norbert lett, aki korábban dolgozott a Nemzetgazdasági Minisztériumban, 2013-2016 között a Magyar Nemzeti Bank gazdaságstratégiáért és tervezésért felelős ügyvezető igazgatója volt. A kuratórium tagjai: Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke, országgyűlési képviselő, Gaál József alpolgármester, a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, a Szimikron Kft tulajdonosa, dr. Nagy Zoltán, a Phoenix Mecano Kecskemét Kft. ügyvezetője és Bánkuty Tamás József, a Magyar Nemzeti Bank munkatársa, 2014 óta a Pallas Athéné Domus Meriti Alapítvány igazgatója.

Az ünnepélyes ülésen részt vett Szemereyné Pataki Klaudia kecskeméti polgármester és dr. Fülöp Tamás, az egyetem rektora is. A cél az alapítvány és az egyetem jövőképének, stratégiai célkitűzéseinek megtárgyalása és az elkövetkező időszak főbb feladatainak meghatározása volt.

Csizmadia Norbert kiemelte, az állami ösztöndíjas képzések változatlanul elérhetők lesznek. Azt is hangsúlyozta, hogy az olyan egyetemek a sikeresek a világban, melyek több tudományterület fúziójára építkeznek, és azt szeretnék, ha kapcsolatainak köszönhetően a kecskemétin is sok új multidiszciplináris képzés indulhatna el. A kuratórium elnöke arról is nyilatkozott az ülés után, hogy a koronavírus felerősített több, korábban megjelent trendet és gyakorlatilag egy új világrend alakult ki, melyben döntő jelentősége van a technológiának, a szoftveriparnak, az ökológiai gondolkodásnak vagy a helyi gazdaságnak. Csizmadia Norbert szerint most történelmi pillanat érkezett el, és ezeket az irányokat is figyelve kell az egyetem három karán folytatni az oktatást, mégpedig úgy, hogy a hallgatók versenyképes tudást szerezzenek. A GAMF karon a járműipar, a robotika, az anyagtechnológia és lézertechnológia kerülnek előtérbe, a Kertészeti és Vidékfejlesztési karon a „zöld ipar” felé fordulás jegyében a zöldgazdaság és élelmiszerlánc biztonság kérdései kapnak majd elsőbbséget, ezekhez a GTK karon nyújtott gazdaságtudományi képzések mellett megtalálható MBA és menedzsment képzés társul majd.

Szemereyné Pataki Klaudia polgármester emlékeztetett, hogy a korábbi főiskola az elmúlt években mekkora változásokon ment keresztül, többek között egyetemmé vált, elindult a Gazdaságtudományi Kar, és elkezdődött az új campus építése, amely szavai szerint folytatódni is fog. Kiemelte, hogy a kuratóriumban helyi nagyvállalatok vezetői is helyet kaptak, akik részt fognak venni a stratégiai döntéshozatalban, tanácsaikkal segíthetik az egyetemet, hogy korszerű és hasznosítható tudáshoz juthassanak az itt tanuló fiatalok.