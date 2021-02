Az óvoda fejlesztését is folytatják Bácsborsódon

Tavaly több pályázaton is sikeresen szerepelt a bácsborsódi önkormányzat, 15 millió forintot sikerült nyerniük eszközbeszerzésre. Az óvoda fejlesztését is folytatják, felújítják a tetőt, új foglalkoztatószobát és egy terápiás sószobát alakítanak ki, valamint idén megindul a szennyvízberuházás, kiépül a szennyvízhálózat és új szennyvíztisztító telepet is építenek.

Az előző elöljáró, Csomor László munkáját folytatja Bognár Anita polgármester, aki hírportálunknak elmondta, hogy a tavalyi évből kihozták a maximumot, ami lehetőség volt, azt megpályázták. Megemlítette, hogy az óvoda, polgármesteri hivatal vagy a művelődési ház energetikai felújítása mind terület- és településfejlesztési operatív programos forrásokból valósult meg, amit még az előző testület indított el, már csak az elszámolás van hátra. Az utakat is felújították, és mára már elkészültek azok a rövidebb útszakaszok is, amik kritikusak voltak. Mint mondta, most minden belterületi út megfelelő állapotú. – A Magyar Falu Programban az első évben az eszközbeszerzéssel próbálkozott a település, kedvezőek voltak a feltételek, elsőként orvosi eszközökre pályáztunk és nyertünk hárommillió forintot. Tavaly több pályázatot is beadtunk. Eszközbeszerzésre 15 millió forintot sikerült nyernünk, melyből kommunális gépeket, fűnyírókat, benzinmotoros sövényvágót, fűnyíró kistraktort vettünk seprőgéppel, és a napokban megérkezett a mini forgó­kotró gép is. Ezek az eszközök a közfoglalkoztatottak munkáját nagy mértékben megkönnyítik – tájékoztatott Bognár Anita polgármester. Az óvoda fejlesztését is folytatják, felújítják a tetőt, egy új foglalkoztatószobát, valamint egy terápiás sószobát alakítanak ki az elnyert közel 22 millió forintnyi összegből, amit szintén a Magyar Falu Program biztosít. A tervek között szerepel a ravatalozó épületének felújítása és egy urnafal kialakítása is, melyre a jövőben, ha lesz kiírás, mindenképp szeretnének pályázni. – Vannak LEADER-pályá­zataink is, amik szintén Csomor László polgármester úr irányításával indultak el. A hivatal udvarában épült egy garázs a kisbusz tárolására, illetve a ravatalozó tetőszerkezetét is felújítottuk. A pályázatokból nem mindig tehetjük meg, hogy teljes felújítást végezzünk egy épületen, van, amikor energetikai korszerűsítés lehetséges, úgy, mint az óvodánál néhány éve. Korábban az óvoda és a hivatal energetikai korszerűsítését közel 82 millió forintból valósítottuk meg – mondta. – Ami nagyon fontos még a település számára, az az orvosi rendelő energetikai felújítása. Már a tavalyi évben is beadtunk egy pályázatot a Magyar Falu Programba, de sajnos nem nyertünk. Ebben az évben, ha kiírnak rá pályázatot, akkor mindenképp újra próbálkozunk – részletezte Bognár Anita. A polgármester hozzátette, próbálják ösztönözni a szülőket, hogy helyben taníttassák a gyerekeket. A tavalyi évben több új támogatási forma bevezetéséről döntött a képviselő-testület. Ezek közül az egyik, hogy aki Bácsborsódon ballag el az óvodában, tízezer forintos anyagi juttatást kap az önkormányzattól, mellyel enyhíteni kívánják a beiskolázás körüli anyagi terheket. A közel 1200 lakosú település vezetője kiemelte, hogy nehéz a településen tartani a fiatalokat, a családokat, éppen ezért a képviselő-testület egyik legfontosabb meghozott rendelete az első lakáshoz jutókat támogatja anyagilag. – Aki itt vesz a településen ingatlant, 400 ezer forint támogatást kaphat tőlünk, ha megfelel a rendeletben szabályozott feltételeknek. Tavaly ki is használták a keretet, öt családnak tudtunk segíteni, akik ideköltöztek Bácsborsódra. A cél, hogy itt tartsuk az embereket – emelte ki a polgármester. Az önkormányzat szemüveg- és babaváró támogatással is segíti a településen élő családok életét, előbbire 25 ezer, utóbbira 50 ezer forintot utalnak ki, ha az általános iskolás, óvodás gyermeknek szemüvegre van szüksége, vagy ha újszülött érkezik a családhoz. A polgármester a jövőbeni beruházásokról elmondta, hogy a településen idén megindul a szennyvízberuházás, kiépül a szennyvízhálózat és új szennyvíztisztító telepet is kap Bácsbokod és Bácsborsód közösen. Ahhoz, hogy Bácsborsódon is elkezdődhessen a beruházás, először meg kell terveztetni és engedélyeztetni a munkát. Ez körülbelül fél évet vesz igénybe.

Több fórumot is tartanak majd a lakosok részére a lezárás után. Bácsbokod és Bácsborsód önkormányzata mindent meg szeretne tenni annak érdekében, hogy a kivitelezés során a lakosok bejelentései, kérései eljussanak a kivitelezőhöz. – Ennek érdekében készítünk egy elektronikus bejelentési felületet, amely természetesen a lakosság személyes ügyintézésére és bejelentésére is alkalmas. A szennyvízberuházás a bácsbokodi önkormányzattal társulásban valósul meg, teljesen ingyen épülhet meg a szennyvízhálózat a településen – tette hozzá Bognár Anita polgármester.