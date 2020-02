Az enyhe időjárás miatt elszaporodtak a pockok

Január utolsó napján megdőlt a napi meleg rekord és február eleje is viszonylag enyhe. Az eddigi időjárás kedvez a szántók veszélyes kártevőjének, a pocoknak.

A rágcsáló túlszaporodása általában 3–5 évente ismétlődik. A felmérések szerint idén is jelentős a populációja, szinte az egész dél-alföldi régióban, így Bács-Kiskun megyében is. A sok pocok komoly károkat okozhat, ezért a gazdálkodók kénytelenek ellenük védekezni. Nagyon fontos, hogy ezt szabályszerűen végezzék, ellenkező esetben elpusztíthatják a hasznos vadállatokat is. Helyenként az utóbbi években is érte mérgezés a ragadozó madarakat vélhetően a mezei pocok elleni, nem kellően körültekintő védekezéssel összefüggésben – hívta fel a figyelmet Szabó Balázs nagykőrösi növényvédelmi mérnök.

Gondos talajműveléssel, a ragadozó madarak helybe csalogatásával jelentősen gyéríthetők a rágcsálók. Ezek a módszerek akkor hatékonyak, ha a szomszédos gazdálkodók összehangoltan végzik.

– Egyebek közt az egerészölyvek, a baglyok részére ülőfák és műfészkek kihelyezésével lehet a pocok természetes ellenségeit segíteni a vadászatban. Célszerű minél nagyobb, egybefüggő területeket ellátni ülőfákkal. Az így berendezett területeken pocokmérget kirakni nem szabad. Szántással megsemmisíthetők a mezei pocok talajban lévő járatai, így gyérül az állomány, kiszorul a táblákról a kártevő. A talajforgatás szükségességéről ugyan adódnak viták a szakemberek körében, azonban az tény, hogy a 25–30 centi mélységű szántással hatékonyan lehet rombolni a kártevők életterét – tette hozzá.

A növényvédő szakemberek hangsúlyozzák: a vegyszeres védekezés csak akkor indokolt, ha valóban túlszaporodott a pocok.

– A védeni kívánt területeken meg kell becsülni a lakott járatok számát. Ha egy tízszer tíz méteres mintatéren a járatokat betapossuk és másnapra legalább 1–2 járatot kibont az állat, akkor indokolt a védekezés. Hazánkban az Arvalin RL készítmény rendelkezik állandó engedéllyel a mezei pocok elleni védekezésre. A készítményt a járatokba kell helyezni, majd betaposni. Ilyenkor a cink-foszfid hatóanyag gázosodik és kifejti mérgező hatását. Használható még a Polytanol, az Arvalinnál említett kezelési módszerrel. A rágcsálók veszélyes elszaporodása esetén, különösen lucernásokban, gyümölcsösökben, a gazdálkodók eseti engedélyekért folyamodhatnak a területileg illetékes megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi osztályához – mondta el a szakember.