Az árus és a vásárló is kevesebb a kecskeméti piacon

Kevesebb árus és kevesebb vásárló jár a napokban a kecskeméti Budai utcai piaccsarnokban. Ez nagyrészt a járványnak köszönhető, az emberek inkább otthon maradnak. A piacon is bevezették a megelőzéshez szükséges intézkedéseket.

„Tisztelt vásárlók! Az árut az árusoktól szíveskedjenek kérni, kérjük Önöket, az árut kézzel ne fogják meg. Megértésüket köszönjük!” – ez a kiírás fogadja a Kecskeméti piac Budai utcai csarnokába betérő vásárlókat, ami jelzi, hogy a koronavírus-járvány a piaci árusoktól és a vásárlóktól is fokozott odafigyelést és elővigyázatosságot igényel.

A piaccsarnokban a megszokottól merőben eltérő kép fogadott bennünket kedden: sehol a megszokott nyüzsgés, az asztalok talán negyedénél-ötödénél ha áll árus. Sokkal kevesebb vásárló járt a foghíjas elárusítóhelyek között, többen közülük maszkot és kesztyűt viseltek – ahogy az utóbbi napokban szinte már természetessé vált.

Az egyik pultot kiválasztottuk magunknak és odaléptünk. Ideges eladó hölgy fogadott, aki nem akart névvel nyilatkozni, mint később kiderül, ugyanúgy, mint a többiek. A hölgy kérdésünkre elmondta, hogy hét eleje óta mintha csökkentett üzemmódban működne minden a piacon, vásárló alig, csakúgy, mint árus. Mindenki fél a betegségtől, illetve a hideg idő sem kedvez a piacnak, ahogy azt a kültéri fedett rész üres asztalai is egyértelművé teszik. A hölgy asztalán is egy kiírás tájékoztatott, amin megkérik a vevőket, hogy ne nyúljanak az áruhoz. Alá odaírva, hogy Polgármester.

– Alig vannak vevők, és egyszerűen nem akarják elfogadni, hogy ne nyúljanak az áruhoz. Azt mondják, hogy hogyan vennének bármit, ha nem tapogatták meg és nem győződtek meg a minőségéről – mondta az árus hölgy és hozzáteszi, hogy ő minden aprópénzt fertőtlenítős vízbe márt, mielőtt az a kasszába kerülne. Néhány asztallal arrébb is erről számoltak be, nem üdvözlik az érintési tilalmat a vásárlók, valaki, aki nem nyúlhatott a zöldségekhez, dühödten széttépte az erre figyelmeztető kiírást.

– Kevés az áru, kevés a vevő – mondta egy másik hölgy, aki szerint az árusok és a vevők is félnek. Ő is, utoljára tegnap árult, azután határozatlan ideig – a veszély elmúltáig – felfüggeszti az árusítást és bevétel nélkül marad. Azt is elmondta, hogy némi áremelkedést is lát a piacon, mert a kereskedők már drágábban kapták az árut az utóbbi időben. Az árusok általánosságban is aggódnak, hiszen a csökkent bevétel mellett is fizetniük kell a helypénzt.

Kolek Andrea, az Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet igazgatója elmondta, hogy a tegnapi volt az első hétköznap, hogy igen üres volt a piac, a múlt héten még a szokottnál is többen voltak. A csökkenés akár a hideg időnek is betudható és a hétköznapokon, különösen hét elején mindig alacsonyabb a forgalom, mint a hétvégéhez közeledve, de nem lehet figyelmen kívül hagyni a veszélyhelyzetet sem, így bizonyára sokan tudatosan választották az otthonmaradást. Az elmúlt időszakban az emberek már felhalmozhatták a tartalékaikat ehhez, ezt az utóbbi napok megnövekedett forgalma egyértelműen mutatta. A felhalmozási időszak torlódásaira is gondoltak az üzemeltetők, ezért lehetővé tették a hétfői nyitva tartást, valamint a hétvégi időszakban a szakaszos beengedést (zsilipelést), ami határozatlan ideig érvényben marad.

Az igazgató elmondta, hogy a helyzetre való tekintettel meghozták a szükséges intézkedéseket: az áru érintésének veszélyére felhívó kiírásokkal az árusokat szeretnék segíteni, a bejáratoknál kézfertőtlenítő berendezéseket helyeztek el, melyek utántöltésére figyelnek. Rendszeresen átszellőztetik a csarnokot és fertőtlenítenek, valamint 20 percenként tájékoztatják a betérőket a szükséges óvintézkedésekről hangosbemondón keresztül. A Szent László körúti piac nyitva tartását is érintették az intézkedések: a hétvégi zsibpiac hetek óta zárva van, de a zöldség-gyümölcs nagybani piac továbbra is működik hétfőn és csütörtökön. Kolek Andrea elmondta, hogy vannak üzleteik, melyek a helyzetre való tekintettel határozatlan ideig bezárnak.