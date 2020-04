Az agrárminiszter tájékozódott a fagy okozta károkról is

Országjáró körútjának következő állomására, Borotára érkezett kedd délután Nagy István földművelésügyi miniszter. Az agrártárca vezetője Bányai Gábor országgyűlési képviselő almaültetvényén egyebek mellett a gyümölcsösöket ért fagykárok mértékéről tájékozódott személyesen. A miniszter köszönetet mondott a gazdáknak, hogy folyamatos a termelés a mezőgazdaságban a kialakult nehézségek ellenére is.

Nehéz időket élünk, hiszen a koronavírus-járvány árnyékában minden más, mint ami korábban volt. A gazdák pedig csak teszik a dolgukat, hogy majd, amikor véget ér a járvány, együtt tudjanak betakarítani – mondta borotai útján az agrárminiszter, aki azért látogatott el a dél-alföldi településnek erre a részére, hogy személyesen tapasztalja meg az itteni gyümölcsösöket ért fagykárokat és tájékozódjon a gazdáktól a koronavírus-járvány okozta nehézségekről.

Nagy István emlékeztetett: itt az eperszezon a nyakunkon, az üvegházi kultúrák szedése, a spárgaszezon, a kétkezi mezőgazdasági munkások hiánya egyre inkább égető problémát jelent a termelők számára.

Elmondta, hogy az agrártárca a minisztériumon belül azért hozta létre a munkaszuret.hu honlapot, hogy segítse egymásra találni a koronavírus-járvány miatt, főként a vendéglátás és a szolgáltatás szektorban elbocsátott munkát keresőket és a mezőgazdasági termelőket egymással. Felhívta a figyelmet arra, hogy a munkájukat elvesztett emberekre szükség volna az agráriumban.

– Aki megélhetést keres, akinek pénzügyi nehézségei vannak, az itt munkát talál. Meg kell tenni egymás felé azt a lépést, amivel a mezőgazdasági termelést is tudjuk segíteni, illetve az emberek megélhetését is tudjuk támogatni – fogalmazott a miniszter.

Hozzátette: a kormányzat azon dolgozik, hogy a szőlő- és bortermelői ágazatban, a kézművessör-ágazatban, a vadgazdálkodásban dolgozóknál, a pálinka-előállításnál és a dísznövénykertészeknek – utóbbiakat éppen a csúcsidőben érte a koronavírus-járvány és vágta ketté a gazdálkodásukat – segítsék a munkahelyek megtartását. A kormány döntött a járulékcsökkentésről, ami azt jelenti, hogy csak a természetbeni, egészségügyi hozzájárulást kell fizetni, de azt is csak maximum 7710 forintos mértékben, december 31-ig hitel-visszafizetési moratóriumot hirdetett, az Agrár Széchenyi Kártya hitelkeretét százmillióról megemelte kétszázmillióra, és minden vele kapcsolatos költséget eltörölt, ezzel ingyenessé tette a gazdák számára ezeket a hiteleket, ezzel biztosítva az agrárium működőképességét az elkövetkezendő időkben.

Arra biztatta a baromfitermelőket, hogy jelentkezzenek, felülről nyitott a pályázati keret, vagyis ahányan pályáznak – a miniszter ígérete szerint –, annyian nyerni is fognak. Kiemelte: fontos kormányzati törekvés, hogy a termelés biztonságát meg tudják teremteni.

– Egy forintért akár tíz forintot is nyerhetnek a gazdák, a pályázattal azt tudják elérni, hogy nem kell kivágni az állományt, valamint az export és a hazai ellátás biztonsága továbbra is biztosítható lesz.