Az agrárképzés fejlesztéséről egyeztettek a honatyával Félegyházán

Nemzetgazdasági érdek az agrárképzés fejlesztése – hangzott el azon a tanácskozáson, amelyet a napokban tartottak a kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskolában. Az intézmény vezetősége többmilliárdos fejlesztési terveit egyeztette Lezsák Sándorral, a térség országgyűlési képviselőjével, az Országgyűlés alelnökével.

A mai kor követelményeinek megfelelően, a legújabb technológiával felszerelt agrárképzést szeretnének a jövő szakembereinek biztosítani a félegyházi Mezgében. Ehhez készített az iskola vezetősége egy átfogó fejlesztési koncepciót, amely tartalmazza az iskola, a húsipari tanüzem és a tangazdaság korszerűsítését és bővítését. A részletekről a Déli Agrárszakképzési Centrum képviseletében Simonné Szerdai Zsuzsanna főigazgató, Bálint Zoltán kancellár és Rózsa Pál, a Mezgé igazgatója tájékoztatta a honatyát.

A tanácskozáson elhangzott, hogy a tanulói létszám növekedése újabb tantermek és egy nagyobb zsibongó építését is indokolják. Az agrárágazat állami szintű támogatását látva ugyanis egyre több fiatal választja ezt a területet és ebben a szülők is támogatják gyermekeiket. Így folyamatosan emelkedik az iskola tanulóinak a száma.

Szeptembertől közel 500 diák kezdi meg tanulmányait a félegyházi intézményben. A kedvező ösztöndíjrendszer is vonzóvá teszi a fiatalok előtt a mezőgazdaság és élelmiszeripari iskolát

– részletezte az igazgató. A baon.hu-nak azt is elmondta, hogy a kollégium felújítása és átalakítása is a terveik között szerepel. A jelenlegi hatszemélyes szobákat kisebbekre alakítják át és minden szoba külön fürdőszobát kap. Az így kialakított, modern szállodai minőségű kollégiumi szobákat nyáron és hétvégente a városba érkező látogatóknak szeretnék bérbe adni. Ugyanakkor egy olyan büfé létesítését is tervbe vették, amely nyitott lenne a piactér felé és a piacra érkezőket is kiszolgálná, természetesen a diákok által készített termékekkel.

Az igazgató hozzátette:

a húsipari tanüzem felújítása, a technológia modernizálása talán a legsürgetőbb feladat, az elmúlt évtizedek alatt ugyanis jelentősen amortizálódott az épület.

Mindazonáltal sokkal szigorúbb higiéniai és állategészségügyi előírásoknak kell megfelelni. Tervezik egy szalámi- és sonkaérlelő helyiség kialakítását is – ismertette Rózsa Pál, aki szerint nagy előrelépést jelentene a lovászképzésben egy fedeles lovarda megépítése a tangazdaságban. A fedett létesítmény alkalmas lesz fogathajtó, illetve díjlovas versenyek megtartására. Nem csak az iskola, hanem a város és a környék igényeit is szeretné kiszolgálni. A tangazdaság egy rendezvényközponttal és egy kollégiummal is bővülne. A kollégiumba a gyakorlaton lévő diákokat szállásolnák el, de tervezik ennek is a bérbeadását, akár a lovas versenyre érkező vendégek számára. Ebben az épületben kap helyet az iskola konyhája is, ezzel nagy hiányosságot pótolnának – hangsúlyozta Rózsa Pál, aki azt is hozzáfűzte, hogy az iskola konyháját szinte száz százalékban el tudják látni saját alapanyagokkal.

A tangazdaság gépparkját is megújítják a kor követelményeinek megfelelő munkagépekkel, hiszen az iskola diákjai 210 hektáros területet művelnek.

Mindemellett egy teljesen gépesített sertéstelep építését is célul tűzték, de egy juhhodályra és egy szénatárolóra is szükség lenne – sorolta az igazgató, aki a céljaik között említette a zöldségfeldolgozó üzem korszerűsítését, a halastó medrének kikotrását és a haltenyésztés újraindítását, valamint a víziszárnyas tenyésztés elindítását is. A tangazdaságban egy mezőgazdasági történeti kiállítást, míg a tanvágóhídon egy húsipari tárlatot is szeretnének megvalósítani. A tangazdaság egy állatsimogatónak is helyet ad majd, hiszen a mai gyerekeknek már alig van lehetőségük a háziállatokkal megismerkedniük.

Lezsák Sándor a megbeszélés során hangsúlyozta, hogy a 21. század fiatalsága számára 21. századi technikai ellátottságot és gépparkot kell biztosítani ahhoz, hogy a jövőben is vonzó legyen a mezőgazdasági életpálya. Ennek megvalósulása érdekében továbbra is támogatja a kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola fejlesztési koncepcióját, 21. századi megújulását.