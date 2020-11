Átadták a kalocsai szabadtéri fitneszparkot

Újabb, kétszáz négyzetméteres szabadtéri fitneszparkkal gazdagodott a város – a kész létesítményt szerdán mutatta be az üzemeltetéssel megbízott kalocsai Küzdősport és Kulturális Egyesület.

Összesen hét új eszközt (elliptikus sétáló, evezőgép, kerékpár, kombinált hát- és mellizom-erősítő, lábizom-erősítő, lépcsőző, multifunkciós tréner) vehetnek birtokba a mozogni vágyó helyiek, köszönhetően az Európai Regionális Fejlesztési Alapból biztosított

9,95 millió forintos, vissza nem térítendő támogatásnak.

– A rossz időjárás ellenére is időben sikerült befejezni a pályát – jelentette be a sajtótájékoztatón Kerpács Rezső, a Küzdősport és Kulturális Egyesület elnöke. – A pandémiás helyzetben a hivatásos sporttevékenység tiltva van, viszont a szabadtéri egyéni sportolás engedélyezett, ezért örömmel ajánlom a lakosság figyelmébe az elkészült kondicionáló parkot, ami zöldövezetben van, tehát egyénileg lehet rajta mozogni. Szerencsére akkora területet tudtunk kialakítani, hogy a biztonságos távolságot is be lehet tartani. Sokan futással tartják magukat formában ebben az időszakban, számukra remek kiegészítő lehet a pálya. A bezárt konditermek és az amatőr sportágak edzéseinek teljes értékű pótlására nyilván nem alkalmas, viszont állapotmegőrzésre mindenképpen – mutatott rá.

A nem hivatalos megnyitón szintén részt vevő dr. Filvig Géza polgármester emlékeztetett: ez a beruházás a helyi konzorciumi partnerek (vállalkozások, egyesületek, magánszemélyek) javaslatai alapján évekkel ezelőtt összeállt

CLLD-pályázatból valósult meg.

Elmondta: az önkormányzat nagyon hálás a beruházást levezénylő szervezetnek.