Állattartási szakértelmüket osztották meg Nigériával

Nigériában vendégeskedett Gillich Éva, Cseresnyés Éva és Markó Gábor, akik családi vállalkozásban fürjtenyésztők Hartán.

Az őstermelők a szakértelmük miatt váltak érdekessé az afrikai ország számára, olyannyira, hogy Ogun állam Ake tartományi hercege, Omoba Yemisi Adedoyin Shyllon is fogadta őket. A rangos vezető nevével fémjelezve létrejött az úgynevezett Nigériai–Magyar Unió, egy, a két nemzet kereskedelmi kapcsolatait elősegítő szervezet. Nigéria számára a leghangsúlyosabb a mezőgazdasági tudás megszerzése lenne, mivel a tőkeerő már meglenne a gazdálkodáshoz, csak a szakmai tapasztalatnak vannak híján.

– Összehozott minket a sors egy nigériai–magyar kettős állampolgárral, Komolafe Omotundével (az afrikai ország kulturális nagykövete – A szerző), akinek sokat köszönhetünk. Piackutatást végzett otthon, és jelezte: szerinte ennek van jövője, az ő jóvoltából kerültünk Nigériába – méltatta afrikai kapcsolatukat Gillich Éva, megjegyezve: érezték, hogy nem csak magukról és a fürjtenyésztésről kell mesélniük a hivatalos úton, ezért a nagyközség közreműködésével készítettek egy kisfilmet Hartáról, Kalocsáról, a térségről és általában a megyéről.

– Fürjtenyésztéssel körülbelül öt éve foglalkozunk őstermelőként. Nekik megmutatjuk a technológiánkat, az állattartás módszereit és a tojásfeldolgozást, mindezt innen, Magyarországról kivitt gépekkel – foglalta össze a megállapodást Markó Gábor. – A sertéstartás is felkeltette az érdeklődésüket, így több mint valószínű, hogy létre kell majd hoznunk ott egy sertéstelepet, valamint egy kisebb vágó húskombinátot is – fűzte hozzá. A két állam közötti együttműködés első hazai képviselői októberben fogadják az első nigériai üzletembereket, akik testközelből ismerik meg azt a termelést, amit otthon is szeretnének megvalósítani.