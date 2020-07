Alacsonyabb hozamra számítanak a termesztők

Nem ígérnek idén nyárra nagy felhozatalt a sárgadinnye-termesztők. Azt mondják, növényeiknek most kevesebb virága kötött, s a termésüket is ritkították az indák. A fóliaházak alatt termesztett sárgadinnye már kelleti magát a piacokon és a síkfóliára ültetett szabadföldi is megjelent az utóbbi napokban. A termesztők szerint némileg gyengébb a hozam idén a változó hőmérsékletű időjárás miatt.

– A sárgadinnye nem szereti a kánikulából hirtelen hűvösre forduló időjárást. Ilyen gyors lehűlések, szinte hidegnek mondható éjszakák többször meglepték az ültetvényeket az utóbbi két hónapban. Mi 600 négyszögölön termesztjük a tázerdei homokon, síkfólián. Mindent megkapott a dinnyénk, ami szükséges a jó terméshez, tápanyagot, növényvédelmet, öntöztük kellően, mégis, a sokéves átlaghoz képest közepes most a hozam. Gyenge volt a termés kötődése, és a hűvös éjjelek miatt a termésből is rúgtak el az indák – sorolta Balogh Ferenc őstermelő a nagykőrösi hetipiacon. A kisebb felhozatalt jelzik az árak is. Balogh Ferenc tavaly ilyenkor kilónként 300 forintért adta a sárgadinnyét, most 480-ért mérte.

A sárgadinnyék minőségére azonban nincs panasz idén. Édesek, mint a méz. A Homokhátságon többnyire a kantalup fajtakörbe tartozókat termesztik, ízletes, nagy gyümölcsöt adnak. Emellett a gála típusúakat is szívesen vetik, főleg a rövid tenyészidejük miatt, a fogyasztók pedig aromás édességükért méltányolják.

Hazánkban valamivel több mint 500 hektáron termesztik a sárgadinnyét. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 150 hektárt, vagyis az összterület harmadát Bács-Kiskun megyében művelik. A tápanyaggal kellően ellátott, öntözhető, laza homoktalajokon és a sok napsütésben sikeres a termesztése évszázadok óta. Az agrártörténeti leírások Kecskemét térségét jelölik a sárgadinnye egyik jelentős körzetének.