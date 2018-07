Akasztón már elkezdődött a szüret

A meleg napok miatt jó tíz nappal korábban kezdődött meg a néró és a turán fajták szüretelése Akasztón, de a térségben termesztett Irsai Olivért is hamarabb takarítják be. Az Akasztói Hegyközség előzetes becslése szerint a bianka rekordtermést ígér idén, a többi szőlőfajta hozama erős átlagos lehet. A felvásárlási árak a termelők reményei szerint némileg emelkednek tavalyihoz képest.

Az átlagosnál melegebb idő miatt csaknem tíz nappal hamarabb kezdték meg a szüretet Akasztón, Martinkovics Tibor szőlőtermelő földjén. A hegyközségben a leghamarabb érő fajta az irsai olivér, azonban Martinkovics Tibor egy 300 négyszögöles területen nérót és a turánt is termeszt, ami még az irsainál is hamarabb érik, ezeket szedték a szorgos kezek szombaton. A termelő elmondta, hogy a szüret előtt 17-es értéket mutatott a cukorfok-mérő, ami nagyon jónak mondható szám július végén.

A következő szüretelni való fajta az említett irsai olivér lesz, várhatóan tíz nap múlva kezdődik a hegyközség nagy területén termesztett fehér szőlő betakarítása, ami öt-hat nappal korábbi, mint a szokásos. Teknyős Károly, az Akasztói Hegyközség hegybírója elmondta, hogy ez némiképp meg is lepte a felvásárlókat, akik későbbre várták a fajta szüretét. Az irsai már jelenleg is szüretre kész, de az időjárás és a felvásárlók igényeikhez alkalmazkodva az augusztus 6-i héten kezdik meg a betakarítást, de még ez is korai a szokásos augusztus közepi munkakezdéshez képest.

A hegybíró elmondta, hogy irsai tekintetében vegyes képet mutat a termésátlag, mert a tavaszi fagyok több területet érintettek. A termésbecslés szerint azokon a területeken, ahol a fagy nem tett kárt, jó termésre számítanak, összességében viszont átlagos mennyiségű hozamot feltételeznek. Az idei évjárat legtöbbet ígérő fajtája a bianka, ami akár csúcsokat is dönthet: a hegyközség becslése szerint 120 mázsa várható. A többi típus az erős átlagot hozhatja.

Martinkovics Tibor optimista a felvásárlási árral kapcsolatban. Tavaly nettó 65 forint körül mozgott ez az összeg, ami közelít az önköltséghez. Idén öt-tíz százalékos emelést vár a felvásárlóktól, de olyan hírek is vannak, miszerint a tavalyi árszinten szeretnék tartanani az árakat a felvásárlók. A felvásárlási árat befolyásolja az Unió tagállamaiból hazánkba szállított bor ára is. Tavaly nem érkezett külföldi bor Akasztó Hegyközségbe, mert az ára magasabb volt a korábbi évekéhez képest. Ez annak volt köszönhető, hogy az előző évben ott mintegy 20 százalék termeléskiesés volt, de idén szépen alakult a termés az olasz, spanyol és portugál borvidékeken. Ezért ismét megjelenhet a hegyközségben külföldről behozott bor, ami törvényszerűen lenyomhatja a helyi felvásárlási árakat. A behozott külföldi bor minősége ráadásul igen változó képet mutat. Teknyős Károly hegybíró szerint a hazai alapanyagból sokkal jobb minőségű bor készíthető.

A Hegyközségek Nemzeti Tanácsa már kiadta részletes előrejelzését a szőlőfajták felvásárlási áraira, borvidékenkénti bontásban. Ez az ajánlás azonban nem bír kötelező erővel sem a termelőre, sem a felvásárlóra nézve.