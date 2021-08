A fehér gombatelepek miatt veszélybe kerülhetnek a körtefák

Szabó Balázs nagykőrösi növényvédelmi mérnökkel beszélgettünk.

A kánikulai időjárás visszatartja egyes növényi kártevők szaporodását, másokét elősegíti. A kórokozó gombák általában sok nedvességet és mérsékelt meleget igényelnek. Ez nem jellemző a lisztharmatfélékre, amelyek jóval kevesebb nedvességgel is beérik és bírják a magas hőmérsékletet.

– A homokhátsági szőlészetekben ez idő tájt egyértelműen azonosítható e gombaféle szaporodása. Ahol az ültetvényekben megjelentek a fehér gombatelepek, ott feltétlen indokolt a védekezés

– hívta fel a figyelmet Szabó Balázs nagykőrösi növényvédelmi mérnök. A szakember szerint veszélybe kerülhetnek a körtefák is, különösen ott, ahol ez idő tájt esőzések járnak.

– A varasodás és a körterozsda terjedésével számolni kell a nedvesre forduló időjárásban. A két gombafélére engedélyezett a felszívódó difenokonazol hatóanyagú növényvédő, de a kontakt mankoceb hatóanyagú szereket is használhatják a kertészek. Az említett gombaölőket az idén lehet utoljára alkalmazni, mert visszavonták az engedélyüket. A réztartalmú készítményekkel vigyázni kell, mert némely körtefajtának megperzselheti a leveleit az erős napsütésben. Az almafák lombja kevésbé érzékeny a rézre, de ott is óvatosnak kell lenni, mert a csapadék lemoshatja a gyümölcsökről a védő viaszréteget.

A kertművelőknek júliusban, augusztus elején igencsak meggyűlt a baja a takácsatkákkal. – E rovarokat nemigen fenyegeti a kiszáradás, főleg, ha kellő védelmet találnak a levélszőrzetben. Valószínűleg ezzel is magyarázható például a mogyoró erős atkásodása. A növényi kultúrákban általában váltva használjuk az atkaölő szereket.

Szabó Balázs szerint a hőségben ingadozó talajnedvesség esetén például a paradicsom és a paprika nem tudja felvenni a talajból a kalciumot. Olyankor jelentkezik az úgynevezett csúcsrothadás.

– Ezt a jelenséget lehetséges megszüntetni a kalciumot szerves kötésben tartalmazó lombtrágyák kijuttatásával. A szüretig érdemes ily módon többször kezelni az almát is, úgy megelőzhető a tároláskori foltosság. A kálium a termések színeződését, a gyorsabb érést segíti. Ha elegendő kálium van a talajban, a növények könnyebben viselik az aszályt, az erős napsütést. A kálium hiánya a paradicsomnál nyilvánvaló. A kocsánynál zöld folt alakul ki, ezt nevezik zöldtalpasságnak. A káliumot a talajban is lehet pótolni, gyorsan oldódó műtrágyákkal, vagy jó megoldás a lombtrágyázás is – tanácsolta a szakember.