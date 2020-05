A visszavonásról szóló előterjesztését vonta vissza a bajai polgármester

Tavaly szeptemberben nyújtotta be az előző vezetés a pályázatot a határon átnyúló fejlesztési elképzelések támogatására hivatott Interreg-IPA Program keretében az idegenforgalmi és kulturális örökség együttműködéseit ösztönző felhívásra. Az akadálymentes turizmus fejlesztése néven futó projektben Zombor 230, Baja 470 ezer eurós terv megvalósításához igényelt támogatást. Ezt az októberi önkormányzati választást követően utólagosan hagyta jóvá az új összetételű testület az alakuló ülésen.

Célként a két város kifejezetten a fogyatékkal élők számára vonzó, akadálymentes időtöltési lehetőségek feltárását és megismerésük lehetőségének biztosítását jelölte meg. Mindkét település a saját részének megvalósításáért vállalt felelősséget, Baja ezen felül a teljes projekt koordinálását is feladatul kapta. Baján a Petőfi-szigeti önkormányzati üdülő akadálymentes felújítása, a két térség látnivalóit maketten bemutató terepasztal kialakítása, a mozgáskorlátozottak szállítására alkalmas minibusz beszerzése, továbbá öt darab, mozgáskorlátozottak számára használható kerékpár vásárlása került a tervbe a közös programcsomagok kidolgozása mellé. Zombor programok szervezésével, mobil applikáció készítésével, busz és katamarán beszerzésével számol. Bajának a 470 ezer euróra tervezett projekthez öt százalékos – 23 ezer euróra rúgó – önrészt kellett vállalnia, ennek kétszerese az állami hozzájárulás, míg az Európai Unió a költségek 85 százalékát állja. Ebben a projektben a bajai részhez 400 ezer euró támogatás jut a 70 ezer eurós magyar forrás mellé.

A múlt hónapban megszületett visszavonási javaslatban az állt: a járványhelyzetben az önkormányzat új kötelező feladatokat kénytelen ellátni, miközben bevételei nagymértékben csökkennek, emiatt a költségvetés módosítása szükséges, ami bizonyos fejlesztések elhalasztását igényli. Ennek a tervezetnek a véleményezésére kérte a képviselőket és a külsős bizottsági tagokat pár napja Nyirati Klára, majd ezt követően született meg a döntés. A százmillió forintos nagyságrendű pályázat elbírálás alatt áll, azaz még nem született róla döntés, így az is megeshet, hogy az önrészként vállalt, mintegy 8 millió forintra rúgó összeget végül másra használhatja fel a város.

Jelentős volt az érdeklődés

Várhatóan 2020 második negyedévében számolnak be a pályázati felhívás eredményéről, olvasható a program honlapján. Itt arról is tájékoztattak, hogy az idegenforgalmi együttműködések ösztönzésére 76 határ menti szer

veződés pályázott, a bajai és zombori összefogás által megcélzott keret felhívására 29 pályázatot nyújtottak be. A kiírás értelmében legalább hat, legfeljebb 18 hónap áll rendelkezésre a végrehajtáshoz.