A turizmusban látják Lakitelek jövőjét

A megörökölt adósság és a koronavírus-járvány okán csökkent bevételek nehéz helyzet elé állítják a lakiteleki önkormányzatot. Az új képviselő-testület azonban bizakodó, számos fejlesztést terveznek, elsősorban a turisztikában látják a település jövőjét – nyilatkozta hírportálunknak Madari Róbert polgármester.

Több természeti értékkel büszkélkedhet Lakitelek. Így például Tőserdő egyedülálló természeti adottságaival, a Holt-Tiszával és a termálvizes stranddal. Ezen értékeit kiaknázva a turizmusban látják a település jövőjét. Ehhez azonban komoly fejlesztésekre van szükség. Többek között erről is szó esett azon a fórumon, amire az önkormányzat minden évben meghívja az üdülőtulajdonosokat és az érintetteket, hogy megvitassák a Tőserdővel kapcsolatos problémákat, észrevételeket. Így volt ez a közelmúltban is.

Madari Róbert polgármester hírportálunknak elmondta, Tőserdő Lakitelek szerves része. Az üdülőterületen több mint ezer ingatlan van, köztük egyre több az állandóan lakott. Sok fiatal ugyanis ott kezdi az életét. Ennek kapcsán azonban komoly gondjaik is vannak, hiszen kevés az aszfaltozott út és nincs csatornázva sem, a szemétszállítás is akadozik. Ugyanakkor az ott élők elvárják, hogy ugyanolyan feltételeket biztosítson számukra az önkormányzat, mint a község belterületén – sorolta a polgármester.

Hozzátette: a megyei közgyűlés most gyűjti össze a hosszú távú fejlesztési terveket, abban célként határozták meg az üdülőterület csatornázását és az utak aszfaltozását. Ugyanakkor kiemelt célja az önkormányzatnak a hetvenes években épült termálstrand korszerűsítése, téli-­nyári üzemmódra átállítása, amihez azonban új kutat kell fúrni, új medencére és szállóra is van szükség lenne – részletezte Madari Róbert, aki a Holt-Tisza medrének megtisztítását is fontosnak tartja.

A település vezetője örömmel számolt be arról, hogy a Tőserdőért Alapítvány tagjai minden tavasszal rendbe teszik a területet. Idén a part menti medret is kitakarították: mélyítették, elvitték az iszapot és megtisztították az elburjánzott növényzettől, hamarosan pedig ismételt hínárvágás is lesz. Madari Róbert azt is elmondta, a csúszda és a kilátó mellé szeretnének további látványelemeket is kialakítani a Holt-Tisza partján. Így például tervezik tanösvények kialakítását, egy látogatóközpont építését, és a Tőserdőbe vezető kerékpárút-hálózat bővítését, illetve egy újabb kilátó építését. Tervezik még a Holt-Tisza-parti települések összefogását is, hogy összefűzzék a programjaikat.

– A fejlesztések első lépéseként új Tőserdő brandet alakítottunk ki, hogy nagyobb hangsúlyt fektessünk a térség népszerűsítésére. Új arculattal reklámozzuk Tőserdőt, a strandot, a csónakkölcsönzőt, a kempinget és a kalandparkot. Közvélemény-kutatást végeztünk, hogy mi legyen az új brand jelmondata. A beérkezett javaslatok alapján a Tőserdő veled lesz teljes mottót választottuk – mondta a polgármester.

– Szolgáltatásainkat csomagajánlatokkal együtt tesszük még kedvezőbbé. Ugyanakkor társítjuk mindehhez a helyi értékeinket is, és elindítottuk a Tőserdő lelke túrákat, hogy jobban megismertessük a térséget a látogatókkal. Mindezekről a toserdo.hu oldalon tájékozódhatnak az érdeklődők – sorolta a polgármester, aki azt is elmondta, hogy nemcsak az üdülőterületen, de a községben is számos fejlesztést valósítanak meg.

Pályázati forrásból bringa parkot építenek, akadálymentesítik az orvosi rendelőt, új orvosi eszközöket vásárolnak, és tervezik a könyvtár nyílászáróinak cseréjét is. A pályázati önerő előteremtése azonban nem könnyű feladat, mert a koronavírus-járvány Lakiteleken is jelentős helyiadóbevétel-kiesést okoz. Jelenleg csupán az állami normatív támogatásból működik az önkormányzat. Ez azonban kevés ahhoz, hogy az előző képviselő-testülettől megörökölt súlyos pénzügyi helyzetet orvosolják, ezért pluszforrást igényeltek a megyei önkormányzattól a megnyert, de meg nem valósított pályázatok befejezéséhez. Ugyanakkor a pénzügyi helyzet normalizálása céljából a Belügyminisztériumtól is igényelt pluszforrást a lakiteleki önkormányzat – összegezte helyzetüket a polgármester.