A talaj minőségének javításán dolgoznak Félegyházán

Az országban egyedülálló mintaprojekt megvalósításán dolgozik a félegyházi Czakó Szabolcs, aki négy éve elnyerte Az év agrárembere díjat fiatal gazda kategóriában. Mintegy négyszáz hektáros családi gazdaságukban a biogázüzemekben keletkező pelletált melléktermék talajba juttatásával a talajminőség javítását céloz­ták meg. Az egy éve indult kísérlet idén állami támogatást is kapott.

Czakó Szabolcs agrármérnök egy évtizede kapcsolódott be a családi gazdaságba, melynek fejlesztése számára a legnagyobb kihívás. Extenzív húsmarhatartást folytatnak, amiben komoly szerepe van a környezettudatosságnak. Mint mondta, a mezőgazdaságban egyre több kihívásnak kell megfelelni. Köztudomású, hogy jelentősen megváltoztak az időjárási körülmények, amihez alkalmazkodni kell. Ugyanakkor megváltoztak a piaci körülmények is. Ez is ösztönözte Czakó Szabolcsot abban, hogy az ökológiai gazdálkodás irányába mozduljon el.

A fiatal gazda fontosnak tartja, hogy a jövő generációja számára élhetőbb, egészségesebb körülményeket teremtsenek. Ebben pedig nagy szerepe van a mezőgazdaságnak. Azt vallja, ha egészséges talajon gazdálkodnak, akkor egészségesek lesznek a megtermelt növények, a takarmány és a haszonállatok húsa, ezáltal pedig mi, emberek is. Ehhez azonban elengedhetetlenül fontos a talaj minőségének javítása, illetve a termőképességének megőrzése. Ebben próbálnak úttörők lenni.

Mint mondta, a szerves alapú pellet talajba juttatásának kettős küldetése van: a természetes tápanyag közvetlenül táplálja a növényeket, ugyanakkor a talajélet újraéledését is segíti.

– Láthatjuk, hogy elsivatagosodnak a területek, a talaj szerkezete pedig fokozatosan romlik, amiben nagy szerepe van az intenzív műtrágyázásnak is. Erre próbálunk választ adni azzal, hogy természetes alapon támogassuk a talajéletet. A biogázüzemekben keletkező visszamaradt szerves anyag olyan előrehaladott bomlási állapotban van, hogy a talajba juttatva a növény számára könnyebben felvehető és a visszamaradt szerves anyag sem megy kárba, hanem a mezőgazdaságban hasznosul – részletezte a fiatal gazda. Azt is elmondta, hogy az Agrogeo Kft. tudományos munkatársának, Szolnoky Tamásnak a felkérésére vesz részt a mintaprogramban, melynek jelentőségét az is mutatja, hogy a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ is támogatja. A mintaprojekt megvalósításában egy szaktanácsadó, Kósa Ferenc is segíti. A programhoz Czakó Szabolcs biztosítja a gazdaságát, eszközeit és nem mellesleg a szakmai tudását. Három évig gyűjtik a tapasztalatokat, melyek alapján javaslatokat tesznek arra, hogy a pelletet hogyan tudják a leghatékonyabban hasznosítani. A projekt végén olyan összegzést tesznek le az asztalra, amit majd a többi gazda is felhasználhat.

Fontos a közösségi szerepvállalás

Czakó Szabolcs és családja a fejlődéssel együtt a közösségi szerepvállalásra is nagy hangsúlyt fektet. Lehetőség szerint támogatják a környékbeli rászorulókat. Télen tűzifát adományoztak a családsegítő szolgálaton keresztül, de Czakó Szabolcs rendszeres résztvevője a külterületi szemétgyűjtéseknek is. Elmondta, olyan is előfordult már, hogy ille­gális szemetelőket fogtak el mezőőrökkel együttműködve. Azt is megtudtuk, hogy nemrég takarmányt adományoztak a félegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnáziumnak, mert a tangazdaságban a tűz martalékává vált az állatoknak szánt széna.

– Fontosnak tartom elmondani azt is, hogy mindenben nagy segítségemre van a családom. Több generáció dolgozik együtt, és úgy tűnik, lesz utánpótlás is, mert a tizenhét éves kereszt­fiam, Dora Szabolcs is a mezőgazdaságban látja a jövőjét, tanulmányai mellett szívesen és aktívan dolgozik a gazdaságban – fűzte hozzá az agrármérnök.