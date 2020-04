A szokásosnál kisebb a húsvéti kereslet Kecskeméten

Generációk óta nem tapasztalt élethelyzetben, világjárvány idején ér bennünket húsvét ünnepe, amit saját és embertársaink érdekében otthonainkban igyekszünk átvészelni. Így a legtöbbeknél elmarad a húsvéti vendéglátás, családlátogatás és a húsvét eddig elmaradhatatlannak hitt eleme, a locsolkodás is. Piacon és áruházban is érdeklődtünk arról, hogy mennyire hagy nyomot a hagyományos húsvéti portékák iránti keresleten az aktuális helyzet, és hogy milyen áron szerezhetők be a legnépszerűbb húsvéti étkek.

Nem emelkedett úgy az eladás, mint az előző években húsvét közeledtével azt megszokhattuk. A vevők száma nem csökkent, de mindenki kevesebbet vásárol, illetve nem vásárolja azt a megszokotthoz képest több füstölt árut, amit a vendégváráshoz szerezne be – mondta Boros Sándor, a Derekegyházi Sertésvágó és Húsfeldolgozó kecskeméti, Budai utcai piacán található mintaboltjának hentes-eladója. Boros Sándor hozzátette, hogy az ünnep közeledtével főként a hagyományos füstölt árukat keresik a kilátogatók, a családok otthoni étkezése miatt főként a kisebb darabok után mutatkozik kereslet. A leginkább keresett csülökből és a kötözött sonkából is kevesebb fogy, mint az előző évek azonos időszakában. Boros Sándor hozzátette, hogy a vásárlási idősávossá tétele is meghatározó életükben, a fiatalok és a családok reggel hat órától kilenc óráig nagy számban érkeznek a piacra, de kilenc órától délig, amikor a 65 éven felüliek vásárolhatnak, nagyobb a nyugalom a csarnokban, hiszen rengeteg fiatal, családtag és segítő vásárol be az idősek számára a reggeli órákban. Hasonló tapasztalatokról számoltak be a Szil-Coop kecskeméti, Izsáki úton található üzletében is.

– Minden van üzletünkben a hagyományos kötözött sonkától a szívsonkán át a füstölt és főtt csülökig, felkészültünk a húsvétra – mondta Kónyáné Zsuzsa, a csemegeosztály vezetője. Most, hogy a családok főként szűk körben, otthonaikban ünnepelnek, átlagos fogyasztásról lehet beszélni, a legkeresettebb termék a szívsonka és a csülök, de sokan vásárolják a lángolt kolbászokat is, amit a tojással együtt főznek a húsvéti sonka mellé. – Alapvetően nincs probléma, de most, a járvány idején nem tapasztaljuk azt a robbanásszerű felfutást, ami a húsvét közeledtével jellemző. Ez nem a vásárlóink számában mutatkozik meg, hanem a vásárolt mennyiségben, ebből is látszik, hogy elmaradnak a családi, baráti közös ünneplések és az ajándékozások – mondta az osztály vezetője. Eltérő árakat találtunk a boltokban és a piacon A hagyományos húsvéti étkek árai nagy megoszlást mutatnak üzlettől, fajtától és gyártótól függően. A nagyobb áruházakban az alábbi árakat találtuk. Egy kiló füstölt, főtt, kötözött lapockáért 1390 és 2990 forint közötti összeget kérnek el. A füstölt, főtt sonka kilója 2990 és 3890 forint között alakul az áruházakban. A füstölt, főtt sertéstarja kilónkénti ára 1499-től 3690 forintig terjed a nagyobb üzletekben, a füstölt, főtt csülök 1500 forint körüli árakon kapható. A különböző kolbászok ára 990 és 3190 forint között mozog fajtától és üzlettől függően. Az ünnep nélkülözhetetlen szereplői a csokinyuszik, melyek 75 és 780 forint között kaphatók. A piacon működő henteseknél a szívsonka kilója 3500 forint, a füstölt csülöké 2200, a lapocka 3000, a parasztsonka kilója pedig 3300 forint körül alakul.