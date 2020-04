Kedden a Külügyminisztériumban jelentették be, hogy a svájci Flisom cég gyárat épít Kecskeméten. Az eseményen részt vett Szemereyné Pataki Klaudia, Kecskemét polgármestere is.

A svájci székhelyű Flisom cég Kecskemétet választotta első magyarországi beruházása helyszíneként, a városban 12,5 milliárd forint értékű beruházás keretében napelem-paneleket előállító gyárat létesít – jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter Budapesten.

Szijjártó Péter hozzátette, a csúcstechnológiát képviselő beruházáshoz, amely kifejezetten magas hozzáadott értékű munkahelyeket teremt, a magyar kormány 3,5 milliárd forint vissza nem térítendő készpénz-támogatást ad. A miniszter elmondta, a fejlesztés első körben 140 új munkahelyet teremt, a svájci cégvezetés azonban három év alatt a kapacitások megháromszorozását tervezi.

Kecskemét polgármestere, Szemereyné Pataki Klaudia is jelen volt az eseményen.

„Egy ország, egy város életében vannak olyan történelmi pillanatok, amelyeknek részesévé válni nagy megtiszteltetés, és büszkeséggel tölthet el bennünket. Így élem meg a mai napot, a Flisom Kecskemétre településének bejelentését.” – szólalt fel a polgármester, majd hozzátette: „A cég világszerte egyedülálló technológiája több szempontból is új perspektívát nyit városunk előtt. Egyrészt egy újabb ágazat erősíti majd a helyi gazdasági palettát, hiszen Kecskemét nagy figyelmet fordít arra, hogy megmaradjon a gazdasági egyensúly, a járműipar mellett tovább erősödjön az élelmiszeripar, az agrár szektor is. A csúcstechnológiával készült hajlékony napelemek gyártása minden egyéb ágazattól független, tehát egy újabb, önálló pillére lesz ennek az egyensúlynak. Másrészt Kecskemét szintén nagy hangsúlyt fektet a kutatás-fejlesztésre, ezért is fontos számunkra, hogy olyan gazdasági szereplőknek adhassunk otthont, amelyek a know-how legmagasabb fokát tudhatják magukénak. A Filsom mindezek mellett jelképe is lesz azoknak a környezetvédelmi, megújuló energia használatát előnyben részesítő tendenciáknak és törekvéseknek, amelyek jellemzőek a városunkra.”

A polgármester így folytatta: „Kecskeméten töretlen a gazdaság fejlődése. A befektetők szeretik azt az otthonos, élhető, befogadó és támogató légkört, amelyet biztosítunk.”

Beszédét ezzel zárta: „Kedves Flisom, Isten hozott Kecskeméten!”