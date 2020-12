Újabb kulturális színtérrel bővül a város a lovasparkban: 142 millió forintból épül az ötszáz négyzetméteres Kincsem-ház, ahol a lovassporthoz kapcsolódó programok mellett kulturális eseményeknek és a civil egyesületek rendezvényeinek is helyet adnak majd.

A beruházás megvalósításához az anyagi forrást pályázaton nyerte el a lovasparkot is üzemeltető Halasi Szabadidő Központ Nonprofit Kft. A Fazekas Mihály utcai ingatlanon az építési munkálatok az alapozásnál tartanak, a nonprofit kft. vezetése és a város elöljáróságai a napokban tartottak bejárást az építkezés területén, ahol Juhász Tibor, a Halasi Szabadidő Központ Nonprofit Kft. ügyvezetője beszámolt arról, hogy az épület aula részében ötvenfős rendezvényeket lehet majd lebonyolítani, míg a nagyterembe akár 200–250 fő is befér majd. Juhász Tibor kihangsúlyozta, hogy a kulturális rendezvények mellett a városban működő civil szervezetek programjainak is szeretnének helyszínt biztosítani.

Bányai Gábor országgyűlési képviselő kiemelte, a Kincsem-ház része lesz annak a stratégiai célkitűzésnek, amely illeszkedik a város turisztikai vonzerejének növeléséhez és a lovasbázis működéséhez. Fülöp Róbert polgármester szerint a Lovas és Szabadidő Központ egész évben gazdag lovas és más programkínálatot nyújt nem csak a halasiaknak, hanem a városba érkezőknek is. Hozzátette: az épülő Kincsem-ház szerves része lesz a város kulturális életének.

Rózsahegyi Róbert, a lovas­park telepvezetője kiemelte, hogy a Nemzeti Lovas Színház egyik előadóhelyszíne lesz a halasi lovasbázis.